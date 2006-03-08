اعضاي هيئت مديره انجمن تئاتر كودك و نوجوان خانه تئاتر انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي خانه تئاتر، در ابتداري اين جلسه آيين نامه ي اين انجمن كه توسط هيئت موسس تدوين شده بود با راي اعضاي حاضر درجلسه به تصويب رسيد و پس از آن انتخابات هيئت مديره برگزار شد كه 19 نفر به عنوان نامزد هيئت مديره و پنج نفر براي بازرسي اعلام آمادگي كردند كه از ميان اين تعداد هفت عضو اصلي سه عضو علي البدل و بازرس هيئت مديره انتخاب شدند.
بر اساس اين گزارش، رضا فياضي، بهرام شاه محمد لو، سيمين اميريان، ناصر آويژه، آناهيتا غني زاده، محمود تيموري و حامد زحمتكش به ترتيب به عنوان اعضاي اصلي و منوچهر اكبرلو، امير مشهدي عباس و عليرضا ترمان به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره بيشترين آرا را كسب كردند حميدرضا حاج ملاحسيني به عنوان بازرس اصلي و ژاكلين آواره نيز به عنوان بازرس علي البدل انجمن تئاتركودك و نوجوان خانه تئاتر انتخاب شدند.
انجمن تئاتر كودك و نوجوان خانه تئاتر به زودي عضو گيري خود را از ميان فعالان اين حوزه آغاز خواهد كرد.
نظر شما