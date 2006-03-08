  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۳

اعضاي هيئت مديره انجمن تئاتر كودك و نوجوان خانه تئاتر انتخاب شدند

روز گذشته در دومين مجمع عمومي انجمن تئاتر كودك ونوجوان خانه تئاتر، اعضاي هيئت مديره اين انجمن بر اساس آراي حاضرين در جلسه انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي خانه تئاتر، در ابتداري اين جلسه آيين نامه ي اين انجمن كه توسط هيئت موسس تدوين شده بود با راي اعضاي حاضر درجلسه به تصويب رسيد و پس از آن انتخابات هيئت مديره برگزار شد كه 19 نفر به عنوان نامزد هيئت مديره و پنج نفر براي بازرسي اعلام آمادگي كردند كه از ميان اين تعداد هفت عضو اصلي سه عضو علي البدل و بازرس هيئت مديره انتخاب شدند.

بر اساس اين گزارش، رضا فياضي، بهرام شاه محمد لو، سيمين اميريان، ناصر آويژه، آناهيتا غني زاده، محمود تيموري و حامد زحمتكش به ترتيب به عنوان اعضاي اصلي و منوچهر اكبرلو، امير مشهدي عباس و عليرضا ترمان به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره بيشترين آرا را كسب كردند حميدرضا حاج ملاحسيني به عنوان بازرس اصلي و ژاكلين آواره نيز به عنوان بازرس علي البدل انجمن تئاتركودك و نوجوان خانه تئاتر انتخاب شدند.

انجمن تئاتر كودك و نوجوان خانه تئاتر به زودي عضو گيري خود را از ميان فعالان اين حوزه آغاز خواهد كرد.

 

کد مطلب 300604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها