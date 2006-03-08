رئيس جمهوري قانون استفساريه نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را ابلاغ كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رئيس جمهوري نوشته است: طرح استفساريه تبصره(4) ماده(3) و تبصره‌هاي مواد(17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 5/11/1384 مجلس مطرح و نظر تفسيري مجلس به شرح پيوست تصويب و در تاريخ 12/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

در همين حال نيز رئيس جمهوري نيز اين قانون استسفاريه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ كرد.

در اين ابلاغيه آمده است: قانون استفساريه تبصره(4) ماده(3) و تبصره‌هاي مواد(17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 215338/381 مورخ 16/11/1384 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

به گزارش مهر، در ماده واحده قانون استفساريه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌هاي مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 آمده است: آيا مزاياي ريالي گروه‌هاي تشويقي موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون نظام‌هماهنگ و افزايش سنواتي تشويقي موضوع تبصره ماده (17) قانون نظام هماهنگ علاوه بر رقم حداقل حقوق كاركنان دولت كه به موجب تبصره ماده(22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و لايحه قانوني حداقل و حداكثر حقوق مستخدمين شاغل و..... مصوب 4/2/1358 تعيين مي‌گردد، قابل پرداخت است يا خير؟

مجلس نيز در اين خصوص اعلام كرده است: بلي، قابل پرداخت است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ12/11/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.