سازماندهي منابع مالي و انساني از ملزومات تعاوني پويا است

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، محمد ناظمي اردكاني در همايش گردهمايي سراسري مديران و مسئولان بخش تعاون گفت: سازماندهي منابع انساني تعاون با اولويت فارغ التحصيلان دانشگاهي در قالب شركت‌هاي كوچك و بزرگ تعاوني، يكي از مهم‌ترين ابزار دستيابي به اهداف تعاون پويا است.

وي دومين برنامه انجمن تعاون را كارآفريني در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ عنوان كرد و افزود: وزارت تعاون برنامه‌هايي را تدوين كرده و با تكيه بر اصل تعاون بين تعاوني‌ها با استمداد از اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني گام‌هاي مثبتي را جهت تحقق اهداف فوق برداشته است.