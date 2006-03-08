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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۲۵

وزير تعاون:

سازماندهي منابع مالي و انساني از ملزومات تعاوني پويا است

سازماندهي منابع مالي و انساني از ملزومات تعاوني پويا است

وزير تعاون گفت: سازماندهي منابع انساني، كارآفريني و تامين منابع مالي سه فراز از تحقق اهداف كلان تعاوني كشور است.

 به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" در مشهد، محمد ناظمي اردكاني  در همايش گردهمايي سراسري مديران و مسئولان بخش تعاون گفت: سازماندهي منابع انساني تعاون با اولويت فارغ التحصيلان دانشگاهي در قالب شركت‌هاي كوچك و بزرگ تعاوني،  يكي از مهم‌ترين ابزار دستيابي به اهداف تعاون  پويا است.

وي دومين  برنامه انجمن تعاون را كارآفريني  در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ عنوان كرد و افزود: وزارت تعاون برنامه‌هايي را تدوين كرده و با تكيه  بر اصل تعاون بين تعاوني‌ها با استمداد از اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني گام‌هاي مثبتي را جهت تحقق اهداف فوق برداشته است.

وي در خاتمه با تاكيد بر ضرورت  ايده‌پردازي نو در اقتصاد تعاون گفت: تاكنون افراط  و تفريط هاي فراواني در زمينه اقتصاد دولتي و يا خصوصي‌سازي انجام گرفته است، ليكن هيچ‌كدام از اقتصاددانان به تبيين نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد تعاون تپرداخته‌اند.

 

 

کد مطلب 300606

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