تمدن اسلامی بدون نماز شکل نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان، تولیت مسجد مقدس جمکران، در مراسم افتتاحیه نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: اصل مقوله تمدن اسلامی، کمال و اوج و فرجام و تحققش به دست حضرت ولی عصر(عج) خواهد بود، همه انبیای الهی به دنبال آن بودند که به نوعی زمینه ساز این تمدن باشند و در نتیجه مقدمه آن، نفی حاکمیت طاغوت است.

وی با بیان اینکه حادثه ولادت پیامبر اکرم(ص)، واقعه بسیار عظیمی در عالم بود، ادامه داد: بعثت آن حضرت بسیار سرنوشت سازتر بود و همانطور که امام راحل(ره) فرمود، در همه دهر، روزی بالاتر از روز بعثت پیامبر اسلام(ص) وجود ندارد و نخواهد داشت.

تولیت مسجد مقدس جمکران، همچنین ولادت حضرت امیر(ع) در خانه کعبه را، حادثه بزرگی دانست و اظهار کرد: با همه این وجود، مسئله غدیر بسیار مهمتر از حادثه ولادت ایشان در خانه کعبه بود؛ چرا که مکمل دین و متمم نعمت بود.

حجت الاسلام رحیمیان، با بیان این مقدمه که با وجود این موضوع که نیمه شعبان نیز سالروز ولادت حضرت حجت، بسیار با اهمیت و ارزشمند است، گفت: آغاز امامت آن حضرت که سرانجام آن، حاکمیت حکومت الهی در سراسر جهان خواهد بود، بسی از نیمه شعبان سرنوشت سازتر است.

وی با بیان این ادعا که اصل مقوله تمدن اسلامی، کمال و اوج و فرجام و تحققش به دست آن حضرت خواهد بود، در همین باره ادامه داد: می توان گفت همه انبیای الهی به دنبال آن بودند که به نوعی زمینه ساز این تمدن باشند و در نتیجه مقدمه آن، نفی حاکمیت طاغوت است.

تولید مسجد مقدس جمکران، در همین باره افزود: به همین جهت همه انبیاء و اولیاء در صدر کارهایشان، معارضه با حاکمیتهای طاغوت را داشتند، و در همین راستا هم، همه آن ها در شهادت ها و رنج ها دنیوی مستغرق بودند. تمدن اسلامی در سه بخش اساسی و اصولی قابل تحقق است و تا این اصول متحقق نشود، این تمدن پایه گذاری نخواهد شد.

حجت الاسلام رحیمیان در بیان و توضیح این اصول افزود: اصول دین، اخلاق و فقه، سه اصلی هستند که در این زمینه، پایه گذار تمدن خواهند بود و پرداختن به این اصول، توسعه هر چه بیشتر این تمدن را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تمدن اسلامی، امکان شکل گیری ندارد، مگر جامعه ای که برپا کننده نماز است، آن را شکل دهد، اظهار داشت: این جامعه در سطح کلانش باید بر اساس مسئله امامت و امت شکل بگیرد؛ نه صرفا رهبری و امت.

رحیمیان در همین باره گفت: نماز جماعت در چنین جامعه ای، تمرینی برای شکل گیری جامعه الاهی است. هر چه اهمیت نماز در جامعه بیشتر شود، زمینه های این تمدن سازی بیشتر پایه گذاری می شود.

تولیت مسجد مقدس جمکران، بر این باور بود که مولفه های و مقدمات صحت و تکامل نماز، همگی شرایط و زمینه هایی را ایجاد می کنند، که در واقع زمینه ساز تمدن اسلامی خواهد بود و وی بار دیگر بر این مسئله تاکید کرد که بدون جامعه نمازگذار نمی توان به تمدن نوین اسلامی اندیشید.

وی در پایان سخنانش با یادآوری این نکته که اگر خوب بتوانیم به آنچه که قرآن برای ما ترسیم کرده است، بپردازیم، می توانیم زمینه ساز تمدن اسلامی شویم، اظهار کرد: فرهنگ و تمدن اسلامی را باید از متن قرآن و سنت برگیریم و نماز رکن همین متون است که ملازم با همه ابعاد شکل گیری یک جامعه اسلامی است.