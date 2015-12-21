به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار «دانیل میتوف» وزیر امور خارجه بلغارستان، گفت: به زودی و در دو سه هفته آینده به مرحله اجرایی برجام می‌رسیم و روابط تجاری میان دو کشور می‌تواند در جهات مختلف توسعه یابد.

وی اظهار داشت: دو کشور ایران و بلغارستان در زمینه‌های فرهنگی، رسانه‌ای، آموزشی و گردشگری می‌توانند تبادلات مناسبی داشته باشند.

رئیس مجلس با اشاره به ائتلاف‌های صورت گرفته علیه مبارزه با تروریسم، خاطرنشان کرد: ما امید داریم که کشورهایی که وارد این ائتلاف‌ها شده‌اند، به طور واقعی و جدی عزمی برای نابودی گروه‌های تروریستی داشته باشند، زیرا اگر قرار است از طرفی مبارزه‌ای صورت گیرد و از طرف دیگر توسط برخی از کشورها تأمین منابع شوند، این مبارزات سودی در بر نخواهد داشت.

لاریجانی تصریح کرد: متأسفانه رفتارهای دوگانه از سوی تعداد محدودی از کشورها که برخی در منطقه قرار دارند، موجب شده که تروریست‌ها بتوانند در کشورهایی مثل فرانسه هم نفوذ کرده و عملیات خرابکارانه‌ای انجام دهند.

وی با اشاره به بحران‌های موجود در کشورهایی مثل سوریه و یمن، اظهار داشت: نابودی تروریست‌ها با مذاکرات سیاسی به انجام نمی‌رسد و برای حل این مشکل باید از طریق راه‌حل امنیتی وارد شد و پس از آن می‌توان راه‌حل‌های سیاسی را در این کشورها سامان بخشید.

رئیس مجلس به برخی اقداماتی که در چند ماه اخیر در منطقه رخ داده است، اشاره کرد و افزود: اقدام ترکیه علیه هواپیمای روسیه و یا اقدام رژیم صهیونیستی در سوریه و شهادت سمیر قنطار چیزی جز آتش‌افروزی جدید در منطقه نیست.

لاریجانی اضافه کرد: تصمیم اخیر پارلمان آمریکا درباره صدور ویزا برای مسافرانی که به ایران تردد خواهند داشت، لطمه‌ای به قرارداد هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ خواهد زد و این مصوبه خلاف مفاد این قرارداد است.

در این دیدار «دانیل میتوف» وزیر امور خارجه بلغارستان در سخنانی، گفت: در سفرمان به ایران گفت‌وگوهای خوبی صورت گرفته و سعی کرده‌ایم که بر روی مراودات فرهنگی، تجاری، گردشگری و ورزشی بیشتر تأکید داشته باشیم

وی افزود: جمهوری بلغارستان و جمهوری اسلامی ایران هر دو فرهنگ غنی دارند و از جاذبه‌های گردشگری فراوانی برخوردارند و به همین دلیل ملت هر دو کشور می‌توانند با سفر به این کشورها از تاریخ و فرهنگ آن‌ها مطلع شوند.

وزیر امور خارجه بلغارستان با اشاره به بحث تبادل انرژی میان ایران و بلغارستان، گفت: مباحث جدیدی در اروپا مطرح شده که می‌خواهند بر روی تنوع انرژی سرمایه‌گذاری کنند و ما هم با توجه به مرکزی که در کشور بلغارستان وجود دارد، آمادگی داریم که گاز طبیعی را از ایران انتقال داده و به کشورهای اروپایی برسانیم.

دانیل میتوف در ادامه به لزوم نابودی تروریست‌ها اشاره کرد و اظهار داشت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جمهوری بلغارستان، مبارزه و نابودی تروریست‌هاست، زیرا حضور این گروه‌های خرابکار باعث ایجاد چالش‌های بین‌المللی شده است و باید هر چه سریعتر از بین بروند.

وی گفت: حملات هوایی راه مبارزه با داعش و سایر گروه‌های تروریستی نیست و راهکارهای دیگری در کنار آن نیاز است.

وزیر امور خارجه بلغارستان با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در حل بحران سوریه و سایر کشورهای درگیر با تروریست‌ها، گفت: غرب و اتحادیه اروپا می‌تواند حامی خوبی برای مبارزه با گروهک‌های تروریستی باشد اما ما معتقدیم که کشورهای حاضر در منطقه می‌توانند نقش اساسی‌تر و مهم‌ترین در حل این بحران‌ها داشته باشند.

دانیل میتوف تصریح کرد: مردم کشور سوریه می‌خواهند که خود بر سرنوشت کشورشان دخالت داشته باشند و ما باید تمام تلاش‌مان را انجام دهیم تا دموکراسی در این کشور برقرار شود.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم که هر چه سریعتر باید آتش‌بس در سوریه برقرار شود تا آن کشور بتواند به وضعیت خود سر و سامان دهد.

وزیر امور خارجه بلغارستان در پایان اظهار امیدواری کرد که پارلمان آمریکا در خصوص مصوبه صدور ویزا برای مسافران به ایران تجدید نظر کرده و در جهت برقراری آرامش در و همچنین اجرای برجام قدم‌های مثبتی برداشته شود.