به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی به همراه نصرالله سجادی با حضور در بیمارستان ایران مهر از منصور پورحیدری عیادت و برای بهبود بیماری اش آرزوی سلامتی کرد. وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص وضعیت جسمانی و روند درمان منصور پورحیدری با خانواده وی گفت وگو کرد.

وی از این پیشکسوت فوتبال کشورمان به عنوان سرمایه ارزنده‌ ورزش کشور نام برد و به خانواده سرپرست تیم فوتبال استقلال اطمینان داد که وزارت ورزش و جوانان از هر گونه کمک که بتواند روند بهبودی منصور پورحیدری را تسریع بخشد حمایت می کنیم.

محمود گودرزی بعد از عیادت از منصور پورحیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدا را شاکرم وضعیت آقای پورحیدری خوب بود و او با من چند دقیقه‌ای صحبت کرد. امیدوارم سلامتی‌اش را هرچه سریع‌تر به دست بیاورد.

وی در خصوص اینکه آیا وزارت ورزش دستوری برای پیگیری روند درمان او داده است یا خیر، گفت: ما در این مورد پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و هر روز جویای احوال آقای پورحیدری هستیم. باز هم امیدواریم هرچه سریع‌تر سلامتی‌اش را به دست بیاورد.