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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۱۸

وزیر ورزش و جوانان:

پیگیری‌های لازم را برای درمان پورحیدری انجام داده‌ایم

پیگیری‌های لازم را برای درمان پورحیدری انجام داده‌ایم

وزیر ورزش و جوانان به همراه معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای این وزارتخانه با حضور در بیمارستان ایران‌مهر از منصور پورحیدری عیادت کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی به همراه نصرالله سجادی با حضور در بیمارستان ایران مهر از منصور پورحیدری عیادت و برای بهبود بیماری اش آرزوی سلامتی کرد. وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص وضعیت جسمانی و روند درمان منصور پورحیدری با خانواده وی گفت وگو کرد.

وی از این پیشکسوت فوتبال کشورمان به عنوان سرمایه ارزنده‌ ورزش کشور نام برد و به خانواده سرپرست تیم فوتبال استقلال اطمینان داد که وزارت ورزش و جوانان از هر گونه کمک که بتواند روند بهبودی  منصور پورحیدری را تسریع بخشد حمایت می کنیم.  

محمود گودرزی بعد از عیادت از منصور پورحیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خدا را شاکرم وضعیت آقای پورحیدری خوب بود و او با من چند دقیقه‌ای صحبت کرد. امیدوارم سلامتی‌اش را هرچه سریع‌تر به دست بیاورد.

وی در خصوص اینکه آیا وزارت ورزش دستوری برای پیگیری روند درمان او داده است یا خیر، گفت: ما در این مورد پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و هر روز جویای احوال آقای پورحیدری هستیم. باز هم امیدواریم هرچه سریع‌تر سلامتی‌اش را به دست بیاورد.

کد مطلب 3006070

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