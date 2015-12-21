حمله موشکی به فرودگاه جیزان/ادامه حملات سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمن، منابع یمنی اعلام کردند: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی این کشور یک قایق جنگی متجاوزان سعودی در سواحل المخا در استان تعز را مورد هدف قرار داد.

در همین راستا یک منبع امنیتی در استان تعز گفت: یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن یک موشک هدایت شونده را به سمت یکی از قایق های جنگی متجاوز که سعی داشت به سمت سواحل المخا پیشروی نماید شلیک کرد. وی تاکید کرد این موشک با دقت بالا به هدف اصابت کرد.

این منبع همچنین تصریح کرد: ارتش و کمیته های مردمی بر اساس قوانین بین المللی کماکان با قدرت به هرگونه تجاوز سعودی ها به آب های منطقه ای یمن پاسخ خواهند داد.

تداوم یورش جنگنده های سعودی به مناطق مختلف یمن

در همین حال هواپیماهای متجاوز سعودی به حملات خود در استان های مختلف یمن ادامه دادند که این حملات شهادت و زخمی شدن ده ها نفر و تخریب امکانات عمومی و منازل شهروندان را در پی داشت.

در همین زمینه یک منبع امنیتی اعلام کرد هواپیماهای متجاوز سعودی و آمریکایی حملاتی را به منطقه الشهداء در مرکز شهر الحدیده انجام دادند که بر اساس آمارهای اولیه در پی آن شش شهروند یمنی شهید و ده ها تن زخمی زخمی شدند و علاوه بر آن منازل شهروندان و دارایی های آنها نیز مورد تخریب قرار گرفت.

به گفته منبع یادشده هواپیماهای سعودی و آمریکایی در استان صعده نیز منزل یکی از شهروندان را در بخش کناف مورد هدف قرار دادند که در پی آن پنج زن به شهادت رسیدند. همچنین متجاوزان سعودی مناطق الظاهر، شداء و باقم را نیز با بیش از ۴۰ موشک بمباران کردند.

منبع امنیتی مذکور همچنین اعلام کرد هواپیماهای متجاوز سعودی با هدف قرار دادن منطقه النهدین در صنعا تیرها و پست های شبکه ارتباطی در بنی سحام و منطقه برید را مورد تخریب قرار دادند. همچنین انبار یک کارخانه در بنی مطر مورد هدف قرار گرفته و حملات هوایی نیز به منطقه همدان در استان صنعاء صورت گرفت.

این منبع افزود: هواپیماهای متجاوز حملاتی را به مناطق پراکنده در تعز انجام داده و منزل یکی از شهروندان در منطقه کما را تخریب کردند. حملاتی نیز در شهر حرض و جبل ابوالنار و میدی در استان حجه انجام گرفت.

حمله به فرودگاه جیزان

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: یگان موشکی ارتش و کمیته ای مردمی، فرودگاه جیزان را با موشک بالستیک از نوع قاهر ۱ هدف قرار دادند.این موشک به طور دقیق به هداف در فرودگاه جیزان اصابت کرد.