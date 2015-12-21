دیدار نفت تهران و استقلال اهواز یک روز به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزای مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: به دلیل آلودگی شدید هوای تهران و با توجه به اینکه سلامتی ورزشکاران در اولویت قرار دارد، دیدار نفت تهران و استقلال اهواز فردا( سه‌شنبه) برگزار نمی‌شود و این مسابقه روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ همچنین اعلام کرد: در صورتیکه آلودگی هوا در روز چهارشنبه نیز ادامه داشته باشد در آنصورت تصمیم‌های بعدی اتخاذ خواهد شد.

دیدار نفت تهران و استقلال اهواز یک بازی معوقه از هفته هشتم لیگ برتر است.