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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۹

به دلیل آلودگی هوا؛

دیدار نفت تهران و استقلال اهواز یک روز به تعویق افتاد

دیدار نفت تهران و استقلال اهواز یک روز به تعویق افتاد

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران از تعویق یک روزه دیدار نفت تهران و استقلال اهواز به دلیل آلودگی هوای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: به دلیل آلودگی شدید هوای تهران و با توجه به اینکه سلامتی ورزشکاران در اولویت قرار دارد، دیدار نفت تهران و استقلال اهواز فردا( سه‌شنبه) برگزار نمی‌شود و این مسابقه روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.

کمیته مسابقات سازمان لیگ همچنین اعلام کرد: در صورتیکه آلودگی هوا در روز چهارشنبه نیز ادامه داشته باشد در آنصورت تصمیم‌های بعدی اتخاذ خواهد شد.

دیدار نفت تهران و استقلال اهواز یک بازی معوقه از هفته هشتم لیگ برتر است.

کد مطلب 3006079

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