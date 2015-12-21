به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در اظهاراتی اعلام کرد چین از نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این کشور برای حل و فصل بحران سوریه دعوت خواهد کرد.

«هانگ لی» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره اعلام کرد: چین قصد دارد با دعوت از نمایندگان دولت سوریه و مخالفان برای شرکت در نشستی به منظور بحث و بررسی پیرامون بحران کنونی در سوریه دعوت به عمل آورد.

لی ادامه داد: مکان این نشست در چین خواهد بود و اقدامات لازم برای آن به زودی آغاز خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در ادامه افزود: هدف پکن از برگزاری این نشست، پیشبرد فرایند سیاسی حل بحران و درگیری ها در سوریه است.

لازم به ذکر است سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون مشغول مبارزه با گروه های تروریستی تحت حمایت محور غربی-عربی بوده است؛ درگیری هایی که چند صد هزار نفر از غیر نظامیان سوریه در آن جان باخته و میلیون ها نفر را نیز آواره کرده است.

در این میان، کشورهای غربی خالق گروه های تروریستی اکنون با ادعای واهی مبارزه با تروریست های تکفیری، به بمباران چاه های نفتی و زیر ساخت های سوریه مبادرت نموده اند.