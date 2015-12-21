تشدید طرح نظارتی ویژه شب یلدا در کرمانشاه

گودرز فهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شب یلدا رسمی کهن و مرسوم میان ایرنیان است و در این شب تهیه آجیل و خشکبار و میوه به عنوان اقلام مهم مورد تقاضای مردم مشاهده می‌شود.

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از استقرار واحدهای گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان در راستای پیشگیری از تخلفات صنفی خبر داد و گفت: از فعالیت سودجویان متخلف و قانون شکن در بخش‌های مختلف صنفی جلوگیری به عمل می‌آید.

فهیمی افزود: روند نظارت و بازرسی در تمام شهرستان‌های استان کرمانشاه تشدید می‌یابد و واحدهای گشتی ما در ۳ نوبت و تا امشب نیز نسبت به کنترل و بازرسی واحدهای صنفی مشغول به کار هستند.

این مسئول بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف امکان ارسال پیامک با محتوای گزارش مورد تخلفی به سامانه ۳۰۰۰۹۶۵۱ وجود دارد.

وی همچنین از ثبت بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف طی ۳ روز گذشته در کرمانشاه خبر داد و گفت: برخی واحدهای صنفی میوه فروشی، آجیل و خشکبار و قنادی‌ها مرتکب تخلفاتی شدند و جهت اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.