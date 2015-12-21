وحدت حوزه و دانشگاه از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همایش بزرگداشت وحدت حوزه و دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه و پژوهشگران حوزوی در سالن ملائک شهرستان قرچک برگزار شد.

در این همایش علاوه بر پژوهشگران و نخبگان حوزوی و دانشگاهی، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، مسعود مرسل پور فرماندار قرچک و جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی حضور داشتند.

حسینعلی شیبانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا در این همایش اظهار داشت: امام راحل همواره وحدت دو نهاد علمی کشور به نام حوزه و دانشگاه را دنبال می کردند.

وی افزود: شخصیت های بزرگی نظیر شهیدان مفتح، بهشتی و مطهری در ایجاد وحدت میان حوزه و دانشگاه تلاش های فراوانی را انجام دادند که در این میان نقش شهید مفتح برجسته بود.

شیبانی ادامه داد: به پاس قدردانی از تلاش های شهید مفتح در عرصه وحدت حوزه و دانشگاه، یک روز را در تقویم کشور به این موضوع اختصاص داده اند که نشان دهنده اهمیت و جایگاه این دو نهاد علمی است.

وی اضافه کرد: باید وحدت حوزه و دانشگاه را یکی از دستاوردها و افتخارات انقلاب شکوهمند اسلامی ایران دانست و از این دستاورد با تمام توان پاسداری کرد.

شیبانی ادامه داد: باید از توانمندی دو نهاد حوزه و دانشگاه برای پیشبرد اهداف علمی کشور استفاده کرد و وظیفه ماست تا با وحدت عملی خود موجب تحقق اهداف امام راحل (ره) شویم

در بخش دیگری از این همایش حجت الاسلام اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک و مرسلپور فرماندار شهرستان قرچک در سخنانی به اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه پرداختند و در خاتمه از استادان و پژوهشگران برتر حوزه ودانشگاه با اهداء لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.