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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۱

دستگیری ۵ مظنون حملات پاریس در بروکسل

دستگیری ۵ مظنون حملات پاریس در بروکسل

پلیس بروکسل از دستگیری ۵ مظنون حملات تروریستی پاریس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، در ادامه گزارش پلیس بروکسل آمده است: دیروز و امروز دو آپارتمان در بروکسل مورد تفحص قرار گرفت که طی آن ۵ مظنون متهم به شراکت در حملات تروریستی پاریس دستگیر شدند.

این ۵ مظنون تحت بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.

این در حالی است که روز گذشته مشخص شده که مظنون اصلی ۲۶ ساله حملات پاریس سه بار تحت کنترل و تعقیب پلیس قرار گرفته است. در حملات تروریستی پاریس شمار زیادی از مردم جان خود را از دست دادند.

کشورهای اروپایی از آن زمان خواستار اتخاد تدابیر شدید امنیتی به خصوص در مناطق مرزی کشورها شده اند.

کد مطلب 3006095
شقایق لامع زاده

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