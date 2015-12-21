سند باز آفرینی شهر رشت تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ثابت قدم که ظهر دوشنبه در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی این شهر سخن می گفت با اشاره به پیگیری شهرداری برای تصویب سند بازآفرینی رشت اظهار کرد: با برخورداری رشت از سند بازآفرینی که در آن ۵۰ پروژه اولویت دار شهر در حوزه های مختلف تعریف شده، مرکز استان گیلان نخستین شهر کشور خواهد بود که این سند را خواهد داشت.

وی پروژه پیاده راه سازی در بافت مرکزی رشت و احیای سبزه میدان این شهر را ار جمله پروژه های این سند دانست و افزود: بودجه چهار ساله رشت تا سال ۹۸ بر اساس پیوستگی موجود بین پروژه های اولویت دار شهر در قالب این سند تعریف شده است.

شهردار رشت با بیان اینکه اجرای پیاده راه فرهنگی در بافت مرکزی رشت سبب اشتغال زایی شهر می شود، گفت: با اتمام پیاده راه فرهنگی بافت مرکزی شهر، علاوه بر توسعه گردشگری شاهد اشتغال زایی در شهر و همینطور مدیریت ترافیک در مرکز شهر خواهیم بود و این پروژه نخستین پروژه از سند بازآفرینی رشت است.

وی به پروژه احیای سبزه میدان اشاره کرد و همکاری هر چه بیشتر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را خواستار شد.

ثابت قدم توضیح داد: با وجود اینکه با همکاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این امکان وجود داشت که تا پیش از نوروز امسال، احیای سبزه میدان به پایان برسد اما با ایراداتی که از سوی سازمان فوق به پروژه گرفته شد روند اجرای این پروژه با کندی پیش می رود.

شهردار رشت با ابراز گلایه از این روند افزود: با تاکیدی که شهرداری برای اجرای این پروژه دارد تا بتواند به نوعی سبزه میدان را به پیاده راه بافت مرکزی شهر اتصال دهد، وظایف شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را خود انجام داده است تا سرعت پروژه بیش از این گرفته نشود.

وی خواستار دعوت از مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان به شورا شد تا ضرورت هر چه بیشتر اجرای پروژه و ایجاد تعامل بهتر و بیشتر این سازمان با مدیریت شهری تبیین شود.

همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی با شهرداری، خواسته شورا است

با این توضیحات، رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: آنچه که مسلم است اینکه همکاری و تعامل هر چه بیشتر بین دستگاه های مختلف سبب ارائه خدمات بیشتر و بهتری به مردم خواهد شد و مطمئنا ایرادات گرفته شده پروژه در راستای اجرای قوانین بوده است.

فاطمه شیرزاد افزود: احیای سبزه میدان و ایجاد پیاده راه فرهنگی بافت مرکزی شهر در راستای حفظ هویت تاریخی رشت است و انتظار می رود که با همکاری و حمایت همه مسئولان استان شاهد به ثمر رسیدن این پروژه ها در رشت باشیم.

وی تصریح کرد: باید از همه شهروندان به دلیل مشکلاتی که به دلیل اجرای پروژه بافت مرکزی شهر در حال اجراست، عذرخواهی کنیم و اطمینان خاطر دهیم که در آینده نزدیک شاهد بازآفرینی هر چه بهتر شهر خواهیم بود.

در ادامه این جلسه، عضو شورای رشت با اشاره به عقب افتادن رشت نسبت به سایر مراکز استان ها گفت: هویت تاریخی رشت نشان دهنده تمدن و فرهنگ مردم گیلان و شهروندان رشتی است.

اسماعیل حاجی پور با تاکید بر اینکه باید در احیای سبزه میدان به ویژگی های آن و تاثیری که در خاطرات و اذهان شهروندان دارد، توجه ویژه داشت، افزود: از شهردار و همکاران وی انتظار می رود که سبزه میدان را با در نظر گرفتن هویت تاریخی آن برای مردم احیا کنند و به دور از سیمای مدرن شهرها، باغ سبزه میدان را حیاتی دوباره ببخشند.

وی تصریح کرد: علاوه بر سبزه میدان، احیای مسیر منتهی به حرم خواهر امام رضا (ع) نیز باید در اولویت شهرداری برای بازآفرینی قرار گیرد.

همچنین در همین جلسه، عضو دیگر شورای رشت با تاکید بر همیاری و همکاری همه دستگاه های اجرایی برای اتمام پروژه های شهری اظهار کرد: عقب ماندگی رشت از سایر شهرهای کشور به دلیل نبود همکاری بین دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری بوده و انتظار می رود که دستگاه های اجرایی بیشتر و بهتر با مدیریت شهری تعامل کنند.

رضا رسولی افزود: خروجی اقدامات دستگاه های اجرایی طی سال های گذشته، وضعیت کنونی رشت است که امروز شهروندان شاهد آن هستند و حال که شهرداری تلاش دارد که با وجود مشکلات عدیده این وضعیت را تغییر داده و بهبود ببخشد، انتظار می رود که دستگاه های اجرایی با مدیریت شهری همکاری بهتری از خود نشان دهند.

وی بر اتصال معنایی و هویتی سبزه میدان و بافت مرکزی رشت تاکید کرد و خواستار نگاه یکپارچه به این دو پروژه از سوی شهرداری شد.