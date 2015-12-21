اسلامی سازی نظریات و پیوند علوم انسانی با جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انسیه خزعلی روز دوشنبه در همایش منطقه ای کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در تالار امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دانشگاه های کشور از سه اسراف علمی رنج می برد که نبود علوم نافع در دانشگاه ها یکی ازاین اسراف ها است.

وی افزود: بسیاری از علوم در حال حاضر نمی تواند پاسخگوی نیاز جامعه و دانشجویان کارآفرین باشد، اگر پژوهش کاربردی باشد می تواند بسیاری از مشکلات را از درون حل کند.

دکتر خزعلی بیان کرد: تهیه پایان نامه هایی که در قفسه کتابخانه ها خاک می خورد نیز نمونه دیگر از اسراف علمی در دانشگاه ها است؛ متاسفانه اکنون در دانشگاه های ما دانشجویان بدون هیچ سیاستی بر روی پایان نامه هایی کار می کنند که هیچ بازخورد و نتیجه ای ندارد.

وی با اشاره به اینکه مساله ارزش گذاری قبل و بعد از هر تحقیق باید وجود داشته باشد افزود: برخی افراد معتقدند که باید به مساله ارزش در تحقیق ها توجه ویژه ای داشت و از آن برای حل مشکلات جامعه استفاده کرد.

رئیس دانشگاه الزهرا(س) اضافه کرد: در بسیاری از موارد با آزمایش در شرایط مشابه نتیجه مشابهی حاصل می شود اما در علوم انسانی به دلیل پیچیدگی و ظرفیت های خاص آن چنین چیزی امکان ندارد.

دکتر خزعلی اظهار داشت: باید علم نافع و هم افزایی داشته باشد، سرمایه ما جوانان و علم آن ها است؛ ما سرمایه هایمان را هدرمی دهیم پس باید در این راستا هوشیار بود و تغییر و تحول در علوم انسانی کشور مطابق دغدغه رهبری معظم انقلاب هر چه زودتر اجرائی شود.