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۱۹ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۹

دكتر باقر مدقق: درصد كمي از بيماران با كمر درد نياز به جراحي دارند

دكتر باقر مدقق: درصد كمي از بيماران با كمر درد نياز به جراحي دارند

دكتر مد قق متخصص ارتوپدي در يازدهمين كنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدي ايران مهم ترين قسمت درمان هرني ديسكال را متناسب بودن روش درماني مناسب با علا ئم ، وضع باليني و ستون فقرات بيمار دانست .

 

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري « مهر » ، دكتر  " باقرمد قق " متخصص ارتوپدي باارائه مقاله خود با عنوان " هرني ديسكال تشخيص ، سير درماني تا كنون " دريازدهمين كنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدي ايران گفت : يكي از علل شايع كمر درد هرني ديسكال ( فتق د يسك بين مهره اي ) در ناحيه كمري مي باشد كه مي تواند با فشار روي ريشه هاي عصبي شبكه كمري - خاجي درد هايي را در مسير ريشه هاي عصبي در اندام هاي تحتاني تحت عنوان درد سياتيكي ايجاد نمايد و همچنين باعث اختلالات عصبي (حس ، حركت ، اسفنكتر ، رفلكس ) گرد د . وي افزود : عمده ترين را تشخيص ، معاينه و شرح حال باليني مي باشد كه با روش هاي پارا كلينيكي مي توان آن را تائيد كرد . از نظر درماني دربعضي آمار ها تا 92 درصد موارد با درمان طبي مي تواند بهبودي حاصل شود . و بقيه موارد كه درصد كمي از بيماران را شامل مي شود نياز به جراحي پيدا مي كنند . دكتر " مد قق "  پزشك بيمارستان كسري تهران در پايان سخنان خود گفت :  مهم ترين قسمت درمان هرني ديسكال انتخاب روش درماني مناسب با علا ئم و وضعيت باليني و ستون فقرات بيمار مي باشد .  

کد مطلب 30061

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