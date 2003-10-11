دكتر باقر مدقق: درصد كمي از بيماران با كمر درد نياز به جراحي دارند

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري « مهر » ، دكتر " باقرمد قق " متخصص ارتوپدي باارائه مقاله خود با عنوان " هرني ديسكال تشخيص ، سير درماني تا كنون " دريازدهمين كنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدي ايران گفت : يكي از علل شايع كمر درد هرني ديسكال ( فتق د يسك بين مهره اي ) در ناحيه كمري مي باشد كه مي تواند با فشار روي ريشه هاي عصبي شبكه كمري - خاجي درد هايي را در مسير ريشه هاي عصبي در اندام هاي تحتاني تحت عنوان درد سياتيكي ايجاد نمايد و همچنين باعث اختلالات عصبي (حس ، حركت ، اسفنكتر ، رفلكس ) گرد د . وي افزود : عمده ترين را تشخيص ، معاينه و شرح حال باليني مي باشد كه با روش هاي پارا كلينيكي مي توان آن را تائيد كرد . از نظر درماني دربعضي آمار ها تا 92 درصد موارد با درمان طبي مي تواند بهبودي حاصل شود . و بقيه موارد كه درصد كمي از بيماران را شامل مي شود نياز به جراحي پيدا مي كنند . دكتر " مد قق " پزشك بيمارستان كسري تهران در پايان سخنان خود گفت : مهم ترين قسمت درمان هرني ديسكال انتخاب روش درماني مناسب با علا ئم و وضعيت باليني و ستون فقرات بيمار مي باشد .