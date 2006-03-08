عيسي كلانتري در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهردر مورد بازار ميوه شب عيد افزود: امسال با توجه به توليد مناسب ميوه و مركبات مشكلي درمورد بازار ميوه در شب عيد نخواهيم داشت .

به گفته وي، با توجه به شرايط مناسب آب و هوايي در سال‌جاري، امسال پرتغال و سيب توليد داخل در بازار عرضه مي شود و فقط نياز به واردات نارنگي است .

كلانتري تاكيد كرد: با توجه به فراواني پرتغال و سيب در بازار ، واردات اين محصولات مقرون به صرفه نخواهد بود و بعيد به نظر مي رسد كه امسال وارد كنندگان ميوه سود زيادي را از واردات كسب كنند .

وي تصريح كرد: همچنين امسال نيز به‌دليل شرايط آب و هوايي مناسب قيمت خشكبار و با توجه به نزديكي به ايام عيد افزايشي نخواهد يافت واين در حالي است كه سال گذشته و به دليل سرمازدگي و كمبود خشكبار و ميوه بازار با مشكل مواجه شد .