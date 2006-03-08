  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۰

دبير كل خانه كشاورز در گفت و گو با "مهر":

امسال قيمت ميوه 30 درصد ارزان‌تر از سال قبل است

امسال قيمت ميوه 30 درصد ارزان‌تر از سال قبل است

دبير كل خانه كشاورز گفت: امسال و با توجه به روزهاي پاياني سال، قيمت ميوه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 30 تا 40 درصد پايين تر است .

عيسي كلانتري در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهردر مورد بازار ميوه شب عيد افزود: امسال  با توجه به توليد مناسب ميوه و مركبات مشكلي درمورد بازار ميوه در شب عيد نخواهيم داشت .

به گفته وي، با توجه به شرايط مناسب  آب و هوايي در سال‌جاري،  امسال  پرتغال و سيب توليد داخل در بازار عرضه مي شود و فقط نياز به واردات نارنگي  است .

كلانتري تاكيد كرد: با توجه به فراواني پرتغال و سيب در بازار ، واردات اين محصولات مقرون به صرفه نخواهد بود و بعيد به نظر مي رسد كه امسال وارد كنندگان ميوه سود زيادي را از واردات كسب كنند .

وي تصريح كرد: همچنين امسال نيز به‌دليل شرايط آب و هوايي مناسب قيمت خشكبار و با توجه به نزديكي به ايام عيد افزايشي نخواهد يافت واين در حالي است كه سال گذشته و به دليل سرمازدگي  و كمبود خشكبار و ميوه  بازار با مشكل مواجه شد .

کد مطلب 300611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها