مشارکت ۲۰ هزارنفری شهروندان درسومین جشنواره ورزشی محلات کرج

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست عصر امروز دوشنبه با هدف برگزاری هرچه بهتر این رویداد ورزشی برگزار شد و مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج و نمایندگان نهاد های مرتبط با ورزش نقطه نظرات خود را در راستای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج با بیان اینکه تلاش می کنیم سومین دوره جشنواره ورزشی محلات کرج را به شکل با کیفیت تری برگزار کنیم گفت: در دوره نخست ۳هزار نفر و در دومین دوره ۱۶ هزار نفر از شهروندان در دو بخش بانوان و آقایان مشارکت داشتند.

حسین سعیدی سیرایی افزود: برای دوره سوم جشنواره محلات جذب ۲۰ هزار نفر از مردم را مدنظر داریم و امیدوارم بتوانیم در هر دو بخش کمی وکیفی رشد محسوسی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه در دوره سوم همکاری پررنگ تر اداره ورزش وجوانان شهرستان کرج، آموزش وپرورش و نواحی مختلف بسیج را در کنار خود داریم گفت: برای کیفی تر شدن مسابقات امسال و مغفول نماندن بحث استعدادیابی هیئت های ورزشی و نیروهای فنی بیشتری به یاری ما خواهند آمد.

سعیدی افزایش رشته های ورزشی به ۱۶ رشته را یکی دیگر از تفاوت های این دوره عنوان کرد و گفت: با بهره گیری از تجربه برگزاری دو دوره قبل سعی می کنیم رقابت هایی جذاب تر و منظم تر را میان شهروندان کرجی برگزار کنیم.

معاون اداره ورزش وجوانان شهرستان کرج با ابراز خرسندی از جدیت مدیریت شهری در حوزه توسعه ورزش گفت: برگزاری جشنواره محلات اتفاق فرخنده ای است که در دوسال اخیر شاهد آن هستیم و امیدوارم در نهایت به نهادینه شدن ورزش میان مردم منتهی شود.

داود عزیزی افزود: در سومین دوره با دعوت متولیان سازمان فرهنگی ورزشی فرصت مشارکت در این رویداد مهم را پیدا کرده ایم و سعی می کنیم بازویی توانا برای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج باشیم.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج هم با اشاره به افزایش رشته های ورزشی دوره سوم گفت: تلاش می کنیم با ایجاد ساختار منسجم تر به نسبت دوره های قبل مسابقات را با نظم بهتر و کیفیت افزون تر برگزار کنیم.

محسن عبدلی افزود: به زودی اطلاعیه برگزاری این جشنواره و نحوه ثبت نام به مردم اعلام می شود و حضور حداکثری شهروندان در شهرهای فردیس و کرج انگیزه ما را در تداوم برگزاری آن دوچندان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست نمایندگان حوزه های مختلف بسیج، کارشناسان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج و ارگان های مرتبط به بیان نقطه نظرات خود در خصوص برگزاری هرچه بهتر سومین دوره جشنواره محلات کرج پرداختند.