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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۸

با اعلام آموزش و پروش؛

مدارس شهرستان های دماوند و فیروزکوه تعطیل نیست

مدارس شهرستان های دماوند و فیروزکوه تعطیل نیست

دماوند-اگرچه بسیاری از شهرستان های استان تهران به علت آلودگی هوا با تعطیلی مدارس روبرو شده است اما این تعطیلی شامل شهرستان های دماوند و فیروزکوه و منطقه رودهن نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا که طی چند روز گذشته مشکلات متعددی را برای پایتخت نشینان و مردم شهرستان های مختلف استان تهران به همراه داشته و مدارس را به تعطیلی کشانده است.

اگرچه بسیاری از شهرستان های استان تهران به علت آلودگی هوا با تعطیلی مدارس روبرو شده اند اما این تعطیلی شامل شهرستان های دماوند و فیروزکوه و منطقه رودهن نمی شود.

روابط عمومی اموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اعلام کرد که باید دانش آموزان مدارس در شهرستان های فیروزکوه، دماوند و منطقه رودهن بر سر کلاس های درس حاضر شوند.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، هیچ مقطع تحصیلی در شهرستان های فیروزکوه، دماوند و رودهن تعطیل نیست.

گفتنی است تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی مدارس شهرستان های ناحیه یک و دو ری، کهریزک، فشافویه، اسلامشهر، چهاردانگه و مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی  شهریار، بهارستان، رباط کریم، ملارد، قدس، قرچک، پیشوا، جواد آباد و  ورامین به دلیل آلودگی هوا فقط روز سه شنبه یکم دی ماه تعطیل است.

کد مطلب 3006124

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