مدارس شهرستان های دماوند و فیروزکوه تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آلودگی هوا که طی چند روز گذشته مشکلات متعددی را برای پایتخت نشینان و مردم شهرستان های مختلف استان تهران به همراه داشته و مدارس را به تعطیلی کشانده است.

اگرچه بسیاری از شهرستان های استان تهران به علت آلودگی هوا با تعطیلی مدارس روبرو شده اند اما این تعطیلی شامل شهرستان های دماوند و فیروزکوه و منطقه رودهن نمی شود.

روابط عمومی اموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اعلام کرد که باید دانش آموزان مدارس در شهرستان های فیروزکوه، دماوند و منطقه رودهن بر سر کلاس های درس حاضر شوند.

بر اساس اعلام آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، هیچ مقطع تحصیلی در شهرستان های فیروزکوه، دماوند و رودهن تعطیل نیست.

گفتنی است تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی مدارس شهرستان های ناحیه یک و دو ری، کهریزک، فشافویه، اسلامشهر، چهاردانگه و مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی شهریار، بهارستان، رباط کریم، ملارد، قدس، قرچک، پیشوا، جواد آباد و ورامین به دلیل آلودگی هوا فقط روز سه شنبه یکم دی ماه تعطیل است.