مسئولان جدید کونگ فو استان البرز معرفی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که عصر امروز دوشنبه به میزبانی سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان کرج برگزار شد ایرج امیدی به عنوان رییس هیئت کونگ فو شهرستان کرج انتخاب شد و ناصر احمدی که پیش از این مسئولیت این رشته ورزشی در کلانشهر کرج را برعهده داشت به مسئولیت دبیری هیئت کونگ فو استان البرز گمارده شد.

همچنین در بخشی از این مراسم از تیم های برتر اولین دوره لیگ کونگ فو شهرستان کرج نیز با اهداء هدایا و حکم تقدیر به عمل آمد.

رییس هیئت کونگ فو استان البرز در ارتباط با برگزاری این مراسم به خبرنگار مهر گفت: با توجه ضرورت حضور نیروهای فنی جوان در اداره کونگ فو استان به این جمع بندی رسیدیم تا از وجود یکی از چهره های باسابقه کونگ فو کشور در مسئولیت دبیری هیئت استان البرز بهره بگیریم.

میروکیلی افزود: ناصر احمدی ماه گذشته به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در مسابقات جهانی حاضر بود واجماع اهالی کونگ فو البرز استفاده از این چهره شاخص در مجموعه تیم اجرایی هیئت استان بود لذا از وی دعوت کردیم در کنار ما حضور داشته باشند.

رییس هیئت کونگ فو استان البرز تصریح کرد: احمدی از نیروهای جوان و توانمند البرز است و امیدوارم حضور وی منجر به رشد کمی و کیفی بیشتر این ورزش رزمی در البرز شود.

وی معرفی رییس هیئت شهرستان کرج را دیگر اتفاق خوب این ورزش عنوان کرد و گفت: کلانشهر کرج ستون ورزش البرز است و نیاز بود از فردی مسلط و باسابقه در مدیریت کونگ فو آن استفاده شود.

میروکیلی خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به ترمیمی که در مجموعه مدیریت کونگ فو استان صورت گرفت شاهد رشد بیشتر این ورزش در البرز باشیم و جایگاه البرز در کشور بیش از گذشته ارتقا پیدا کند.