بانوان فعال کوهنوردی شهرستان کرج تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این بانوان کوهنورد در گروهی ۲۵ نفره ۲۷ آذرماه به قله ۳۰۰۹ متری پیله پا در ارتفاعات شهرستان کرج صعود کرده بودند.

رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان کرج با تقدیر از همت والای بانوان و دختران کرجی در اجرای این برنامه گفت: صعود مستقل بانوان به ارتفاعات نشان از توانمندی آنهاست.

هوشنگ افشاری افزود: به نظرم کوهنوردی از جمله ورزش هایی است که می تواند برای بانوان مناسب باشد و آنها در این ورزش رشد کنند و عیار خود را نشان دهند.

وی با بیان اینکه جمع زیادی از بانوان کرجی در کوهنوردی فعال اند گفت: به نظرم چهره های حرفه ای این ورزش در بخش بانوان باید به عنوان سفیران این ورزش عمل کنند و با معرفی جاذبه های این ورزش طیف بیشتری از دختران و زنان را ترغیب به حضور در کوهنوردی کنند.

رییس هیئت کوهنوردی شهرستان کرج هم با ابراز خرسندی از حضور پررنگ بانوان کرجی در ورزش کوهنوردی گفت: کلانشهر کرج از معدود شهرهای کشور است که بانوان فعال زیادی در کوهنوردی دارد.

حبیب الله مولا افزود: بیش از ۲ هزار نفر از بانوان در قالب ۴۵ گروه کوهنوردی فعال کرج حضور دارند و پا به پای مردان در برنامه های مختلف مشارکت می کنند.

وی صعود مستقل بانوان به قله ۳هزار متری پیله پا را نشانه توانمندی بانوان در این ورزش دانست و گفت: امیدوارم اجرای این برنامه ها عاملی شود تا طیف بیشتری از بانوان به کوهنوردی روی بیاورند.