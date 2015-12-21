کرمانشاه به وقت مهربانی/دیوارهایی که محبت قسمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حرکت خودجوش و مردمی در استان های سراسر کشور و ایجاد دیوارهای مهربانی برای انفاقی بی نشان، این دیوار امروز در کرمانشاه رونمایی شد تا مردم همیشه مهربان و فداکار کرمانشاهی که به رسم فداکاری سینه ستبر ایران معرفی شده اند، محبت خود را تقسیم و به اشتراک بگذارند.

«دیوار مهربانی» حرکتی زیبا است که مدتی است در برخی از شهرهای کشور آغاز شده و این بار نیز در کرمانشاه رونمایی شد تا بتوان به رسم پسندیده انفاق و محبتی بی نشان را به کسانی که شاید در همسایگی ما هستند و از آنان بی خبریم هدیه کنیم.

اولین دیوار مهربانی در کرمانشاه عصر امروز دوشنبه در محل میدان رفعتیه رونمایی شد و جمع کثیری از مردم نوعدوست کرمانشاهی هر آنچه را که در توان داشتند به نشان از محبت خود به این دیوار آویختند تا هر آنکه نیاز دارد بردارد.

دیوار مهربانی به ما چیزهای زیادی یاد می دهد که از مهمترین آن سنت پسندیده انفاق و کمک کردن به دیگران بدون نام و نشان است.

دیوار مهربانی به ما می گوید «هر آنچه نیاز نداری بگذار و آنچه نیاز داری بردار» پس بیایید ما نیز به رسم مهربانی محبتمان را در قالب لباسی گرم بگذاریم تا شاید آن مرد کارگر که به پسرش قول داده بالاخر و پس از چندسال شب چله امسال شال و کلاهی گرم برایش می خرد دست خالی و شرمنده به خانه برنگردد.

دیوار مهربانی بهانه ای است برای نشان دادن مهربانی شما عزیزان همشهری به یکدیگر و اینکه نشان دهیم که در این عصری که همه آن را عصر فراموشی ارزش ها می دانند، هنوز هم انسانیت زنده و مهربانی و محبت در دل ها خصوصا دل های ما کرمانشاهیان موج می زند.

ما آمده ایم تا در کنار دیوار مهربانی بگویم «اینجا کرمانشاه؛ به وقت مهربانی است»

مدیرمسئول هفته نامه نقد حال که یکی از حاضرین در این مراسم نمادین بود، ایجاد این دیوار مهربانی را قدمی رو به جلو دانست که می تواند زمینه ساز اقداماتی از این دست در کرمانشاه و سایر نقاط کشور باشد.

غلامرضا نوری علا افزود: دیوار مهربانی نماد مهربانی و محبت دل هایی مهربانی است که می خواهد به دیگران یاری برسانند.

وی تصریح کرد: این حرکت حرکتی نمادین است و مطمئنا خیلی عمیق نیست اما می تواند زمینه ساز حرکت های عمیق تر در کمک کردن به دیگران باشد.

مدیرمسئول هفته نامه نقدحال ابراز امیداواری کرد اینچنین حرکت های مردمی ادامه یابد و مسئولین استان نیز حمایت شود.