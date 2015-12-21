مدارس ابتدایی و مهدهای کودک البرز سه شنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش کمیته اضطرار آلودگی هوای استان در محل استانداری البرز با حضور اعضا تشکیل شد. بر اساس اعلام این کمیته همه مدارس در مقطع ابتدایی، مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی استان البرز به جز شهرستان طالقان فردا، سه شنبه اول دی ماه تعطیل است.

در ادامه این جلسه ساعات اداری دستگاه های اجرایی استان طبق روال معمول ساعت ۷ صبح اعلام شد.

در پایان گفتنی است؛ تشدید وضعیت آلودگی هوای و استقرار شرایط جوی پایدار باعث شد که مدارس در روزهای یکشنبه و دوشنبه همین هفته تعطیل شوند.

یکی از مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر کرج است که از فردا یکم دی ماه اجرا می شود.