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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۴۹

به جز شهرستان طالقان؛

مدارس ابتدایی و مهدهای کودک البرز سه شنبه تعطیل اعلام شد

مدارس ابتدایی و مهدهای کودک البرز سه شنبه تعطیل اعلام شد

کرج - با تشکیل کمیته اضطرار آلودگی، مدارس ابتدایی استان به جز شهرستان طالقان به دلیل آلودگی هوا فردا، سه شنبه تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش کمیته اضطرار آلودگی هوای استان در محل استانداری البرز با حضور اعضا تشکیل شد. بر اساس اعلام این کمیته همه مدارس در مقطع ابتدایی، مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی استان البرز به جز شهرستان طالقان فردا، سه شنبه اول دی ماه تعطیل است.

در ادامه این جلسه ساعات اداری دستگاه های اجرایی استان طبق روال معمول ساعت ۷ صبح اعلام شد.

در پایان گفتنی است؛ تشدید وضعیت آلودگی هوای و استقرار شرایط جوی پایدار باعث شد که مدارس در روزهای یکشنبه و دوشنبه همین هفته تعطیل شوند.

یکی از مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر کرج است که از فردا یکم دی ماه اجرا می شود.

کد مطلب 3006154

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    نظرات

    • حسنی ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
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      کاش منوسطه اول هم تعطیل بود کاش......
    • سارا كوميجاني ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
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      ببخشيد اونوقت دبيرستاني ها و دانشجو ها ابشش يا دستگاه تصويه هواي جيبی دارن؟!...
    • سارا ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
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      دبیرستانیا مگه آبشش دارن که تعطیل نمی شن...
    • Sanaz ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
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      مگه ما دانش آموزایی ک دبیرستانی هستیم ریه نداریم که تعطیل نمی شیم ...
    • شیما ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
      0 0
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      مدارس راهنمایی کرج تعطیل شود
    • عرشیا زارعی ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      0 0
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      آقا مگه ما راهنمایی ها آدم نیستیم که مارو تعطیل نکردید چه فرقی با ابتدایی داریم
    • مهرنوش سعید ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      0 0
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      دبیرستانیهای ما چه گناهی کردن که باید سرب بخورن ...
    • مبینا جوادی ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
      0 0
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      مگه ما دانشجو ها آدم نیستیم

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