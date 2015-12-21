به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم طریقت، عصر دوشنبه، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید ثبتاحوال استان گلستان، با اعلام این مطلب از ضریب نفوذ ۱۱۵ درصد تلفن همراه در کشور خبرداد و اظهار کرد: در کشور ۸۵ درصد سیمکارت فعال داریم، ۸۰ درصد کاربران فضای مجازی کشور زیر ۱۸ سال هستند.
وی فضای مجازی را فرصت مناسبی برای ارائه خدمات عنوان کرد و افزود: ما جزو کشورهایی هستیم که فضای مجازی را گران اداره میکنیم.
وی از تلاش برای بهبود جایگاه کارت شناسایی هوشمند خبرداد و بیان کرد: باید هویتهای مجازی را در فضای مجازی مدیریت و شناسایی کنیم.
طریقت با بیان این که هدف دولت محدود کردن فضای مجازی نیست، به تلاش برای بهبود وضعیت این فضا اشاره کرد و گفت: ۱۴ میلیون کاربر تلگرام و ۱۸ میلیون کاربر فیسبوک در ایران داریم.
وی در ادامه ضمن یادآوری نزدیک بودن ایام انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی، اعلام کرد که با تدابیر انجام شده امکان سو استفاده از شناسنامه غیر و تکراری به صفر می رسد.
وی به مشکلات نیروی انسانی دستگاه هم اشاره کرد و ادامه داد: سال ۸۳ به بعد وضعیت معیشتی کارمندان ضعیف شد و به زحمت توانستیم قانون ۲۰ درصد را اعمال کنیم اما زمانی اعمال شد که قانون بودجه و اعتبارات بسته شده بود و روی هزینه های سایر فشار وارد کرد.
انتخاب افراد بومی در اولویت تصدی جایگاههای مدیریتی است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان، با بیان این که اولویت نخست ما در استان انتخاب مدیران بومی است، خواستار استفاده از مدیران استان شد تا گلستان به جایگاه واقعی خود برسد.
محمود ربیعی با بیان این که تغییران زمانی مؤثر است که همراه با تحولات باشد و تحول به معنای توسعهبخشی به مأموریتها است، اظهار کرد: در مدیریت کلان جهانی محور همه تغییرات و تحولات در همه بخشها نیروی انسانی است که باید همه را به سرمنزل مقصود برساند، بار اصلی رسیدن به اهداف سازمان و مجموعهها به دست نیروهایی است که انجاموظیفه میکنند.
ربیعی اظهار کرد: اگر بپذیریم که باید به نیروهای انسانی بپردازیم وظیفه سازمانها از ابعاد مادی و معنوی مشخص میشود، حمایتهای پرسنل از نیروها ازنظر حقوق، دستمزد و مواردی ازایندست یک اصل است که باید همطراز با سایر دستگاهها باشد.
ربیعی با اشاره به انتخابات گفت: در آستانه انتخابات ثبتاحوال از دستگاههای ثابت در این بخش است و ضرورتهای جامعه اندوختن همه اطلاعات در یک چارت است.
وی تصریح کرد: انتخابات موضوعی جدی است و مسئولان باید نسبت به آن حساس باشند، مانور قدرت و ثبات امنیت داخلی است و باید بهگونهای عمل شود که کمترین خدشهای نداشته باشیم.
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