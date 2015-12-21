ترس مثلث شوم از کابوسی به نام «حزب الله»

خبرگزاری مهر/ گروه بین الملل ـ سرتيپ پاسدار يعقوب زهدي: فاجعۀ وحشيانۀ نيجريه که موجب شهادت صدها تن از مسلمانان مظلوم و جراحت و ربوده شدن رهبر مومن و انديشمند و انقلابي شيعيان نيجريه «شيخ ابراهیم زکزاکي» شد، هر انسان با فطرت و با وجداني را متاثر و با اين سئوال مواجه مي کند که چرا اين نسل کشي صورت مي گيرد؟ به قول قرآن «باي ذنب قتلت»، به کدامين گناه کشته مي شوند؟

پاسخ اين سئوال در يک تحليل راهبردي ـ تاريخي قابل حصول است. پيدايش پديده اي به نام حزب الله در لبنان که مولود خلف انقلاب اسلامي ايران به شمار مي آيد در سه دهۀ اخير موجب نقش بر آب شدن کليۀ طرح هاي استکبار جهاني به رهبري آمريکا در مورد امنيت و ثبات رژيم اشغالگر قدس شده و محور مقاومت که از قرار گرفتن حزب الله در امتداد استراتژيک جمهوري اسلامي ايران شکل گرفته است توطئه هاي آمريکا و ارتجاع منطقه را با شکست مواجه ساخته است.

از سوي ديگر ارتجاع عربي به رهبري آل سعود که روياي رهبري جهان اسلام را در سر مي پروراند با ظهور انقلاب اسلامي که با ارائه چهره اي عدالت محور و آزاديبخش از اسلام با رسوخ در قلوب و افکار مسلمانان و مستضعفين جهان در حال توسعه است، در موضع انفعال و خصومت قرار گرفت.

تهاجم وحشيانه و ناجوانمردانه صدام بعثي به جمهوري نوپاي اسلامي ايران که با پشتيباني همه جانبۀ امريکا و ارتجاع عرب به قصد جلوگيري از گسترش انقلاب اسلامي صورت گرفت نه تنها در نيل به اهدافش موفق نشد بلکه به قول رهبر کبير انقلاب اسلامي امام خميني(ره) : «ما انقلاب اسلامي مان را در جنگ به دنيا صادر کرديم.»

رژيم اشغالگر قدس که روياي از بحر تا نهر را در سر داشت با شکست هاي پي در پي و مفتضحانه اي که از مقاومت حزب الله متحمل شد حال مهمترين دغدغه اش حفظ موجوديت نامشروعش است.

ناکامي هاي مکرر و سريالي امريکا و صهيونيسم و آل سعود، کابوس مشترکي به نام «حزب الله» در برابر آنها ايجاد کرده است. لذا در ژئوپلیتيک اسلامي هر حرکتي که نشانه هائي از گرايش به اسلام راستين محمدي و ظلم ستيزي در خود داشته باشد آنها را به ياد کابوس حزب الله مي اندازد و خوابشان را آشفته مي کند.

مثلث شوم امريکا ـ صهيونيسم ـ آل سعود که در برابر انقلاب اسلامي و بازوي قدرتمند آن حزب الله مستاصل شده اند به هيچ وجه تاب تحمل حزب الله هاي ديگري را ندارند، لذا هم پيمان شده اند تا با تمام توان مانع از تولد حزب الله ديگري شوند و آن را در نطفه خفه کنند.

حملۀ وحشيانه آل سعود که با حمايت کامل امريکا و همکاري رژيم صهيونيستي به ملت مسلمان و مظلوم يمن انجام گرفت در راستاي همين استراتژي و تحت تاثير ترس از همین کابوس براي ممانعت از تبديل انصارالله يمن به حزب الله ديگری بود.

سرکوب شيعيان عربستان و دستگيري و محکوم کردن شيخ نمر به اعدام، برخورد خشونت آميز با حرکت هاي مسالمت آميز و عدالت طلبانه شيعيان بحرين و زنداني کردن شيخ علي سلمان از ديگر مظاهر اين پيمان شوم سه جانبه است.

تهاجم ددمنشانه به شيعيان نيجريه که شواهد و قرائن نشانگر آن است که توسط تکفيري ها و ارتش نيجريه و با برنامه ريزي و حمايت آل سعود و موساد و هماهنگي امريکا انجام شده و اين در حالي بوده که اجتماعات آنان تنها در راستاي مراسم مذهبی بوده و نه تنها توام با نا آرامي و آشوب نبوده بلکه هيچگونه جنبۀ سياسي و ضدحکومتي هم نداشته است.

تجمع چندين میليوني شيعيان نيجريه در مراسمي مثل روز قدس و اربعين، «حزب الله» را در برابر استکبار، صهيونيسم و ارتجاع زنده کرد و توطئه کشتار وسيع آنان و رهبرشان که رهبر انقلاب اسلامي را مقتداي خود قرار داده است شکل داد.

اگر در قالب اين تحليل به حرکت ها و نهضت هاي اسلامي بنگريم اين آخرين جنايت از اين نوع نخواهد بود و شايد حرکت هاي بعدي مهره هاي سياه اين شطرنج قابل پيش بيني باشد.

امروز انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران که در کانون آن قرار گرفته، قبلۀ اميد اين مسلمانان محب اهل بيت (ع) به حساب مي آيد. اين حقيقت رسالت و مسئوليت سنگيني را ايجاب مي کند. رزمندگان ما در ماموريت مستشاري و ياري رساني به ملت هاي عراق و سوريه و فلسطين به تکليف خود عمل مي کنند و با تقديم شهداي والامقام آن را به اثبات رسانده و مانع از سقوط سنگرهاي مقاومت در دمشق و بغداد و بيروت شده اند.

ابعاد ديگر اين رسالت اما به ویژه در عرصۀ ديپلماتيک و عرصۀ فرهنگي و تبليغات و قدرت نرم دچار ضعف است و آن طور که بايد و شايد همپاي بعد دفاعي توسعه نيافته است.

راهپيمائي اعتراض آميز مردم نمازگزار جمعه حرکتي به جا ولي ناکافي است. نياز به حرکت هاي وسيع در سطح ملي و فراملي است. دستگاه ديپلماسي مي تواند از تمام اهرم هاي بين المللي استفاده کند. در وهلۀ اول سازمان هاي اسلامي و در وهلۀ بعدي هر تريبوني که از نهادهاي مدني بين المللي قابل دسترس است بايستي به سنگري براي دفاع از اين مظلومين و خنثي نمودن توطئه مثلث شيطاني تبديل شود.

در عرصۀ ديپلماسي عمومي و تاثير گذاري در افکار عمومي جهان در فضاي رسانه اي و فضاي مجازي، ارتش هاي فرهنگي بايستي وارد عمل شوند و به تعبيرمقام معظم رهبري افسران جنگ نرم ميدان را سازماندهي و هدايت کنند.

سخن آخر اينکه اگر شهيد کردن سيد عباس موسوي و فرماندهان ديگر حزب الله کوچکترين خللي در اين شجرۀ طيبه ايجاد کرد، به شهادت رساندن شيعيان مظلوم يمن و نيجريه نيز ثمره اي براي اولياء ظلمت خواهد داشت. خون مطهر اين شهيدان خداجو و پيروان اهل بيت نهضت را عميق تر و قوي تر خواهد کرد و دور نخواهد بود که دامنگير ستمکاران خواهد شد و آنان را به اسلافشان چون صدام واصل خواهد نمود. نصرمن الله وفتح قريب...