حمله انتحاری در نیجریه ۶ کشته و ۲۴ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش نیجریه امروز در بیانیه ای از یک عملیات انتحاری در شمال شرقی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش نیجریه امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: بر اثر عملیات انتحاری امروز در ایالت «بورنو» واقع در شمال شرقی این کشور دست کم ۶ نفر کشته و ۲۴ نفر به شدت زخمی شدند.

در این بیانیه اعلام شده است که حادثه تروریستی امروز را ۳ عامل انتحاری با منفجر کردن مواد منفجره همراه خود در نزدیکی یکی از ایست های بازرسی به انجام رسانده اند..

لازم به ذکر است از ۲۹ ماه می و با روی کار آمدن «محمد بوهاری» رئیس جمهور نیجریه و وعده مبارزه تمام عیار با این گروه تروریستی، بوکوحرام نیز اعلام کرده است که عملیات های خود را تشدید خواهد نمود.

بوکو حرام از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد. در این مدت ۱۵ هزار نفر کشته و یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بر اثر خشونت های این گروه تروریستی آواره شده اند.