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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۱

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان:

وقف‌های علمی و پژوهشی در استان سمنان تقویت می‌شود

وقف‌های علمی و پژوهشی در استان سمنان تقویت می‌شود

سمنان - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه خواسته همه بزرگان دین رشد علمی جامعه بوده است، گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، وقف‌های علمی و پژوهشی در استان سمنان تقویت می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد راهبردی اطلاع‌رسانی وقف در استان سمنان، حجت‌الاسلام عبدالله واحدی در نشستی با شماری از مؤثران حوزه‌های علمی و پژوهشی در استان اظهار داشت: رشد علمی از دیرباز خواسته همه بزرگان دینی و الهی بوده و در کشور ما نیز رسیدن به جایگاهی شایسته در حوزه علم و فناوری همواره از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: توسعه کشور در ابعاد علمی و پژوهشی بدون تردید به عزم و یاری همگانی نیاز دارد و وقف نیز باید در این حوزه ورود قوی‌تری نسبت به قبل داشته باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اضافه کرد: یکی از ساده‌ترین همکاری‌های دوجانبه وقف و حوزه‌های علمی و امور پژوهشی این است که از واقفان خیراندیش درخواست کمک برای ساخت مدرسه، واحدهای آموزشی، مراکز استقرار واحدهای رشد و فناوری، دانشکده‌ها، آموزشکده‌ها و ... داشته باشیم.

واحدی اضافه کرد: البته اگر گذشته ایران اسلامی بررسی شود، مشاهده خواهیم کرد که کشور ما در این زمینه سابقه درخشانی دارد و این گذشته درخشان باید با کارهای خوب کنونی تکمیل شود.

وی اضافه کرد: حمایت از توسعه علم و فناوری در برهه کنونی وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود و متمولان باید وارد این حوزه شوند؛ ورود وقف به بخش علمی و پژوهشی، فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود و باید در سایر امور نیز درخشید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: امروز می‌توان با تقویت حوزه‌های علمی و پژوهشی، در بخش‌های زیرمجموعه آن نظیر علوم مهندسی، فناوری، پزشکی و... نیز شاهد رشد و توسعه بود.

واحدی ادامه داد: امروز شاید وقتی از تولید داروهای درمانی، شیمیایی و خاص برای درمان و علاج بیماری‌های صعب‌العلاج حرف زده می‌شود، ما در ذهنمان نگنجد که متخصصان داخلی در بسیاری از موارد با همین کمک‌های مردمی و عمومی نظیر عواید موقوفات به مرحله تولید در این بخش رسیده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز جامعه در بسیاری از موارد هیچ تصوری از حمایت خیران و واقفان نیک‌اندیش برای حمایت از تحقیقاتی که در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است، ندارد و در راستای اطلاع‌رسانی عمومی و معرفی واقفان این حوزه نیز گام‌های اساسی برداشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در خاتمه افزود: حمایت از طرح‌های تحقیقاتی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و نیز ساخت و توسعه فضاهای خدماتی، آموزشی، استقرار واحدهای رشد و فناوری و... جزو اولویت‌های امروز این اداره کل است.

کد مطلب 3006180

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