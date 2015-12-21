به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد راهبردی اطلاع‌رسانی وقف در استان سمنان، حجت‌الاسلام عبدالله واحدی در نشستی با شماری از مؤثران حوزه‌های علمی و پژوهشی در استان اظهار داشت: رشد علمی از دیرباز خواسته همه بزرگان دینی و الهی بوده و در کشور ما نیز رسیدن به جایگاهی شایسته در حوزه علم و فناوری همواره از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: توسعه کشور در ابعاد علمی و پژوهشی بدون تردید به عزم و یاری همگانی نیاز دارد و وقف نیز باید در این حوزه ورود قوی‌تری نسبت به قبل داشته باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان اضافه کرد: یکی از ساده‌ترین همکاری‌های دوجانبه وقف و حوزه‌های علمی و امور پژوهشی این است که از واقفان خیراندیش درخواست کمک برای ساخت مدرسه، واحدهای آموزشی، مراکز استقرار واحدهای رشد و فناوری، دانشکده‌ها، آموزشکده‌ها و ... داشته باشیم.

واحدی اضافه کرد: البته اگر گذشته ایران اسلامی بررسی شود، مشاهده خواهیم کرد که کشور ما در این زمینه سابقه درخشانی دارد و این گذشته درخشان باید با کارهای خوب کنونی تکمیل شود.

وی اضافه کرد: حمایت از توسعه علم و فناوری در برهه کنونی وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود و متمولان باید وارد این حوزه شوند؛ ورود وقف به بخش علمی و پژوهشی، فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود و باید در سایر امور نیز درخشید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: امروز می‌توان با تقویت حوزه‌های علمی و پژوهشی، در بخش‌های زیرمجموعه آن نظیر علوم مهندسی، فناوری، پزشکی و... نیز شاهد رشد و توسعه بود.

واحدی ادامه داد: امروز شاید وقتی از تولید داروهای درمانی، شیمیایی و خاص برای درمان و علاج بیماری‌های صعب‌العلاج حرف زده می‌شود، ما در ذهنمان نگنجد که متخصصان داخلی در بسیاری از موارد با همین کمک‌های مردمی و عمومی نظیر عواید موقوفات به مرحله تولید در این بخش رسیده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز جامعه در بسیاری از موارد هیچ تصوری از حمایت خیران و واقفان نیک‌اندیش برای حمایت از تحقیقاتی که در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است، ندارد و در راستای اطلاع‌رسانی عمومی و معرفی واقفان این حوزه نیز گام‌های اساسی برداشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در خاتمه افزود: حمایت از طرح‌های تحقیقاتی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی و نیز ساخت و توسعه فضاهای خدماتی، آموزشی، استقرار واحدهای رشد و فناوری و... جزو اولویت‌های امروز این اداره کل است.