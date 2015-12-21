به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام محسن جلالی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریك آغاز امامت امام عصر (عج) و تبریك هفته پژوهش بااشاره به برگزاری همایش حاج آقا فقیه ایمانی در هفته پژوهش در سال گذشته توسط مركز مدیریت حوزههای علمیه استان اصفهان اظهار داشت: در سال جاری نیز همایش بزرگداشت آیتالله العظمی سید علی بهبهانی در این هفته در اصفهان برگزار میشود.
وی با بیان اینكه یكی از مهمترین دلایل برگزاری همایش آیتالله بهبهانی در اصفهان به دلیل حضور مستمر وی طی ۱۰ سال متوالی در حوزه علمیه اصفهان بوده است، افزود: این استاد و پژوهشگر برجسته ۱۰ سال پایانی عمر خود را برای تدریس و در فصل تابستان در حوزه علمیه اصفهان مشغول به فعالیت بوده است.
دبیر همایش بزرگداشت آیتالله العظمی سید علی بهبهانی در ادامه با اشاره به اینكه شناساندن چهرههای پژوهشگر و محققین در عرصه حوزه و دانشگاه خدمت بزرگی به جوانان تازه وارد در این عرصه است، ابراز داشت: باید توجه داشت كه علم و تحقیق كلید قطعی حل مشكلات است و باید فضای تحقیق و پژوهش در جامعه ایجاد شود.
وی با بیان اینكه ابتكار و نوآوری در همه عرصهها و به ویژه علوم دینی بركات زیادی را برای جامعه خواهد داشت،افزود: از این رو گردآوری و چاپ مجدد كتابهای بزرگان علوم دینی امری اساسی است و باید مورد توجه در همه عرصهها قرار گیرد.
حجتالاسلام جلالی در ادامه با اشاره به اینكه این همایش در دوم دی ماه در اصفهان برگزار میشود،اضافه كرد: در این همایش از كتاب روایت اسناد ساواك به روایت آیتالله بهبهانی نیز رونمایی خواهد شد.
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