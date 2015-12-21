کتاب مشترک وزارت ارشاد و سپاه درباره شهید شوشتری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نقد و بررسی و رونمایی کتاب «شهیدان همبستگی» با محوریت زندگی شهید شوشتری بعدازظهر امروز دوشنبه ۳۰ آذر با حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد، مدیرکل روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرزند این شهید بزرگوار در محل سرای اهل قلم در تهران برگزار شد.

سردار رمضان شریف مدیر کل روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدیر مجتمع فرهنگی عاشورا، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام محمدعلی مهدوی راد از دوستان نزدیک و هم محله ای های شهید شوشتری، فرج الله شوشتری فرزند شهید و پدیدآورندگان این کتاب، از سخنرانان این برنامه بودند.

براساس این گزارش در سال ۱۳۸۸ و پس از شهادت شهید شوشتری، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری مجتمع فرهنگی عاشورا و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، تالیف کتابی در قالب شناخت نامه ای با محوریت سردار شوشتری را آغاز کردند و این اثر در دو دفتر آماده شد که دفتر اول در سال ۱۳۹۰ و دفتر دوم هم چندی پیش منتشر شد.

در این کتاب تعابیری از زبان فرماندهان دوران دفاع مقدس از جمله محسن رضایی و قاسم سلیمانی، اعضای خانواده شهید شوشتری، روسای قبایل استانهای مرزی و مردم عادی درباره شهید شوشتری به چشم می خورد.

کار گردآوری این کتاب را مصطفی محمدی برعهده داشته که بر اساس سفرهایی که به استانهای مختلف از قبیل خراسان و سیستان و بلوچستان داشته و طی گفتگوهایی با ۲۴۵ نفر از افراد مختلف مشتمل بر اعضای خانواده، همرزمان شهید شوشتری، سران قبایل، مردم عادی و ... و با اخذ ۱۷۰۰ صفحه خاطره، آن را در دو جلد تدوین کرده است.

ناظر این طرح سردار رمضان شریف و مشاور محتوایی آن سردار احمد نوریان و آقای اخوان و کارشناس ادبی کتاب هم مهدی کاموس بوده است.

گزارش کامل نشست نقد و بررسی و رونمایی کتاب «شهیدان همبستگی» با محوریت زندگی شهید شوشتری متعاقبا ارسال می شود.