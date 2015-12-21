۴۰ داوطلب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در گیلان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی با نام نویسی ۴۰ کاندیدای دیگر در ۱۱ حوزه انتخابیه استان گیلان به اتمام رسید.

تعداد داوطلبان تا کنون به تفکیک حوزه انتخابیه:

حوزه انتخابیه تعداد ثبت نام کنندگان آستارا ۹ نفر آستانه اشرفیه هشت نفر انزلی ۱۰ نفر تالش هفت نفر رودسر شش نفر رشت ۱۶ نفر رودبار هفت نفر صومعه سرا شش نفر فومن شش نفر لاهیجان هفت نفر لنگرود هفت نفر

داوطلبان خبرگان رهبری تا کنون

پنجمین روز از نام نویسی داوطلبان پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حالی به پایان رسید که چهار نفر در امروز برای این رقابت انتخاباتی ثبت نام کردند.

با این تعداد، داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در گیلان به ۱۸ نفر رسید.

چهره های شاخص

در میان ثبت نام کنندگان امروز می توان به حضور مجید رجبی ویسرودی عضو مستعفی شورای شهر رشت در حوزه انتخابیه فومن و شفت و قاسم رمضانپور نرگسی نماینده دوره های چهارم و پنجم شهرستان صومعه سرا و معاون سابق وزیر ارتباطات در حوزه انتخابیه صومعه سرا اشاره کرد.

همچنین از چهره های شاخصی که تا کنون برای مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کرده اند می توان به حضور آیت الله زین العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و آیت الله رضا رمضانی یکی از نمایندگان فعلی گیلان در مجلس خبرگان رهبری نیز اشاره کرد.

گیلان با جمعیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ۱۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی و چهار نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.