حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در جلسه هیات رئیسه قایقرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، امیر دریادار سیاری عصر امروز (دوشنبه) میهمان ویژه جلسه هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی بود. این جلسه با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه قایقرانی به همراه میهمانان افتخاری در برج قایقرانی دریاچه آزادی برگزار شد.

در این جلسه امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار باران چشمه رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای نیروهای مسلح، نیکوخصال، مدیر مجموعه ورزشی آزادی، غلامرضا امینی، رئیس، وحید مرادی دبیرکل، فرحناز امیرشقاقی، نائب رئیس بانوان، سردار کریمی و محمود آذرگون اعضای هیئت رئیسه، مسعود مهدوی نیا کارشناس خبره، درودیان مشاور حقوقی، بهزاد اتابکی رئیس کمیته روئینگ فدراسیون قایقرانی، ثوری مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان، روسای هیئت‌های قایقرانی کیش، گیلان، مازندران حضور داشتند.

دبیرکل فدراسیون قایقرانی در این جلسه ضمن خیر مقدم به میهمانان فدراسیون گفت: با توجه به اینکه ما کشور کم آبی هستیم، مدیریت و استفاده بهینه از منابع آبی در اولویت برنامه‌های فدراسیون قایقرانی است.

وحید مرادی ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای برنامه‌های فدراسیون قایقرانی افزود: باتوجه به تاکیدات مسئولان نظام در خصوص تجهیز پایگاه ساحلی جنوب کشور، امیدواریم با همکاری نیروی دریایی برنامه‌های خوبی در مناطق دریایی شمال و جنوب داشته باشیم.

در ادامه رئیس فدراسیون قایقرانی با تقدیر از حضور فرمانده نیروی دریایی در فدراسیون قایقرانی تصریح کرد: همواره ارتباط خوبی بین نیروی دریایی و فدراسیون قایقرانی وجود داشته است و تلاش می کنیم این همکاری به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

غلامرضا امینی ادامه داد: خوشبختانه با همکاری نهادهای مختلف از جمله نیروی دریایی کارهای خوبی در حوزه قایقرانی انجام شده است که امیدواریم با ادامه این روند موفق به جذب جوانان بیشتری به این رشته شویم. در این مسیر باید از حمایت های نیروی دریایی بهترین استفاده را داشته باشیم و مطمئن هستیم مثل همیشه امیر سیاری حامی و پشتیبان ما باشند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز با ابراز خرسندی از حضور در فدراسیون قایقرانی عنوان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توجه خاص به مناطق ساحلی جنوب خصوصا مکران، توسعه این منطقه مدنظر نیروی دریایی است. در این راه می‌توانیم با همکاری دوجانبه با فدراسیون قایقرانی به عنوان یکی از مهمترین رشته‌های ورزشی در تربیت بدنی نیروی دریایی به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری با تاکید بر حمایت نیروی دریایی از فدراسیون قایقرانی بر گسترش تعامل این دو نهاد تاکید کرد و افزود: در سواحل شمالی و جنوبی کشور در نقاط مختلفی همکاری‌هایی با فدراسیون داشته و داریم. از این پس هم اعلام می‌کنم که کاملا از فعالیت‌های رشته قایقرانی حمایت خواهیم کرد چراکه معتقدم توسعه این رشته کمک زیادی به ما در مجموعه نیروی دریایی خواهد کرد.

وی با اشاره به فعالیت رشته بادبانی در بین نیروهای دریایی تشریح کرد: آموزش اولیه قایق بادبانی اساس ناوگانی در دریا است. امیدوار هستیم و تلاش می‌کنیم که این رشته در سایت‌های ورزشی نیروی دریایی رونق بیشتری بگیرد.

سیاری با توجه به اهمیت قایقرانی در نیروی دریایی خاطرنشان کرد: معتقدم در بین رشته های ورزشی و مسابقات نیروهای مسلح، همواره باید رتبه اول رشته قایقرانی متعلق به نیروی دریایی باشد و از مسئولین تربیت بدنی می خواهم که این مسئله را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن یاد کردن از فدراسیون قایقرانی به عنوان یک فدراسیون مدال آور ادامه داد: امیدواریم که کمبودها در خصوص توسعه قایقرانی در مناطقی که نیروی دریایی فعالیت دارد جبران شود و با توجه به اینکه ایران کشور سابقه داری در رشته‌های دریایی است، بتوانیم در سطوح مختلف در ورزش های آبی موفقیت های بزرگتری بدست آوریم.

سیاری مهمترین نکته حائز اهمیت در توسعه رشته های آبی را ایجاد فرهنگی سازی مناسب در استفاده از دریا به بهترین نحو دانست و تاکید کرد: هر گونه حمایتی که لازم باشد در شهرهای مختلف ساحلی که نیروی دریایی حضور فعال در آن ها دارد انجام خواهیم داد. امیدوارم فرهنگ سازی استفاده بهینه از دریا در همه شهرهای ساحلی ایجاد شود و بتوانیم رشد و توسعه رشته های ورزشی آبی از جمله قایقرانی را در کشور شاهد باشیم.

در پایان جلسه میهمانان فدراسیون به همراه مسئولان و اعضای هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی بازدیدی از دریاچه آزادی داشتند.