مصادره مفاهيم قابل قبول و اعلام استانداردهاي دوگانه از مصيبت هاي دوران حاضر است / غرب خود را وكيل مدافع اصل جريان آزاد اطلاعات مي داند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "محسن اسماعيلي " - عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) ظهر امروز در همايش حقوق بشر در جهان امروز از نظر تا عمل در دانشگاه تهران افزود: نمونه هاي چنين رويكردي فراوان است و حقوق بشر يكي از اين نمونه ها است. اگر چه نقدهايي را بر اعلاميه حقوق بشر داريم اما معتقديم كه اين اعلاميه مي تواند در جهت نزديكي نسبي ملت ها با يكديگر موثر باشد. اين در حالي است كه از اعلاميه تفسيرهاي تحميلي به عمل آمده و صورت هاي چندگانه اي اعمال شده و باعث شده همين گام كوچك پس از چند دهه تدوين به اهداف مطلوبش نزديك نشود.

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به يكي از بديهي ترين مواد اعلاميه كه حق تعيين سرنوشت است گفت: اين اصل يكي از بنيادي ترين اصولي است كه امروزه در دنياي معاصر با تغييرهاي چندگانه اعلام مي شود كه نمونه بزرگ آن را در فلسطين مي بينيم. اسرائيل هيچ يك از عناصر شناخته شده دولت را ندارد و با هيچ منطق حقوقي نمي توان آن را دولت شناسايي كرد اما آمريكايي ها به عنوان يك دولت از آن حمايت مي كنند.

وي به نمونه ديگري از مواد اعلاميه حقوق بشر اشاره كرد و گفت: اصل جريان آزاد اطلاعات در ماده 19اعلاميه حقوق بشر آمده است و طبق اين اصل هر فرد حق دارد آزادانه به اطلاعات دسترسي يابد. غرب سعي كرده در طول 50 سال گذشته خود را وكيل مدافع اين اصل قرار دهد به طوريكه زماني كه در اجلاس يونسكو مطرح شد كه اين اصل با توجه به امنيت كشورها با قيد و بند رعايت شود، غرب با تهديد با آن مقاومت كرد.

"اسماعيلي" ادامه داد: اين در حالي است كه در عمل شاهد آن هستيم كه جريان يك سويه، سازماندهي شده و بين المللي براي ارسال اخبار به جهان سوم وجود دارد، اين امر باعث شده ملت ها از اطلاعات صحيح محروم شوند.

وي با اشاره به توهين نشريات به مقدسات و پيامبران گفت: اهانت به نشريات را با آزادي مطبوعات توجيه مي كنند. در نقطه مقابل زماني كه روزنامه ايراني مسابقه هولوكاست را برگزار مي كند، دولت آمريكا موضع گرفته و اين اقدام را توهين به مقدسات مي داند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان افزود: در روز راهپيماي 22 بهمن ماه سال جاري بسياري از شبكه هاي خارجي تمامي راهپيمايي را پخش كرده و تنها سخنان رياست جمهوري را در زمينه هولوكاست حذف كردند. اين در حالي است كه اگر ايران چنين مراسمي را پوشش دهد و صحنه هايي را به خاطر مغايرت با افكار عمومي حذف كند، فورا اعلاميه اي عليه آن و مخدوش شدن جريان آزادي اطلاعات صادر مي كنند.