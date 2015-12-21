نوسازی ناوگان حمل و نقل موثرترین راه در کاهش الودگی های محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمی در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات ساخت داخل صنعت نفت خوزستان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طی هشت سال اخیر مدیریت یکپارچه در این شرکت اجرایی شده و سعی بر این است تا با بالا بردن راندمان به بهره برداری مطلوب برسیم.

وی افزود: همواره به دنبال ارتقای کیفیت فعالیت های شرکت همسو با تکنولوژی های نوین هستیم. همچنین یکی از مهمترین برنامه های مورد نظر این شرکت اجرای طرح نوسازی و تعمیر ناوگان حمل و نقل است.

مدیر امور فنی و مهندسی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی مناطق نفتخیز جنوب تصریح کرد: هم اکنون هیئت مدیره در حال بررسی و کارشناسی کردن طرح نوسازی و تعمیر ناوگان حمل و نقل است. در صورت اجرایی شدن این طرح نیاز پنچ سال شرکت مناطق نفتخیز جنوب در حوزه ناوگان حمل و نقل تأمین خواهد شد.

کریمی بیان کرد: سیستم مدیریت یکپارچه و همچنین کاهش آلاینده های زیست محیطی به صورت جدی در دستور کار شرکت قرار دارد. یکی از راه های بسیار مؤثر کاهش آلاینده های زیست محیطی نوسازی ناوگان حمل و نقل است.

وی عنوان کرد: مهمترین اقدامات انجام شده توسط این شرکت به ترتیب در حوزه های فنی و مهندسی و همچنین بازرسی فنی و دوره ای (ماهانه و سالانه) از تجهیزات و ناوگان حمل و نقل شرکت های نفتی استان است.

مدیر امور فنی و مهندسی شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی مناطق نفتخیز جنوب یادآور شد: با توجه به اینکه این شرکت در حال حاضر سه هزار دستگاه سبک، سنگین و نیمه سنگین را در اختیار دارد، طبیعتا نگهداری و بازرسی از آنها نیزدر دوره های معین را باید به طور مرتب انجام بدهیم.

کریمی تأکید کرد: بازدید از شرکت های تابعه در سطح شرکت ملی نفت و وزارتخانه متبوع نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. در حقیقت با توجه به کارشناسان برجسته فعال در شرکت توانایی ارائه خدمات بسیار خوبی در حوزه فنی و مهندسی و همچنین معرفی تجهیزات نفتی داریم.