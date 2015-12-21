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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۵۸

سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم/۴۴

برترین های حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء برادران معرفی شدند

برترین های حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء برادران معرفی شدند

کرمانشاه- مسئول کمیته فنی هیئت داوران مسابقات سراسری قرآن گفت: برترین‌های بخش‌های حفظ ۱۰ جزء و حفظ ۲۰ جزء مسابقات قرآن کریم در گروه برادران معرفی شدند.

کریم دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم در گروه برادران محمد شریفی از استان مرکزی با نمره  ۹۳.۸۹۷ در سطح ممتاز قرار گرفت و روح الله ناظمی از استان اصفهان نیز با نمره ۹۱.۴۵ در گروه ممتاز معرفی شد.

این مسئول ادامه داد: در بخش حفظ ۱۰ جزء قرآن مسعود صیاف زاده از استان تهران با نمره ۹۰.۸۲۲ در سطح ممتاز قرار گرفت، شهاب الدین خوجملی از  استان گلستان با نمره ۸۵.۷۳۷  و میثم یوسفی از استان قم با نمره ۸۴.۹۲۲ شایسه تقدیر شناخته شدند.

دولتی به نتایج برترین های حفظ ۲۰ جزء برادران اشاره کرد و گفت: جلال رضایی از استان خراسان رضوی با نمره  ۹۳.۹۴۹ به عنوان نفر ممتاز معرفی شد و عباس چنینی از استان اصفهان نیز  در سطح ممتاز با نمره ۹۱.۸۱۳ قرار گرفت.

وی بیان کرد: محمود باباخان از استان تهران با نمره ۹۱.۴۸۲در سطح ممتاز معرفی شد و محمد رضا رضایی از  استان مازندران نیز در گروه ممتاز  با نمره ۹۰.۶۷۴ قرار گرفت.

دولتی اظهار کرد: محمد انگشتبه با نمره ۹۰.۴۷۹ از استان بوشهر  در سطح ممتاز معرفی شد و  علی شیخ جامی از  استان خراسان رضوی با نمره ۸۹.۳۶۴ در رتبه عالی معرفی شدد.

 

کد مطلب 3006213

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