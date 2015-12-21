برترین های حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء برادران معرفی شدند

کریم دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم در گروه برادران محمد شریفی از استان مرکزی با نمره ۹۳.۸۹۷ در سطح ممتاز قرار گرفت و روح الله ناظمی از استان اصفهان نیز با نمره ۹۱.۴۵ در گروه ممتاز معرفی شد.

این مسئول ادامه داد: در بخش حفظ ۱۰ جزء قرآن مسعود صیاف زاده از استان تهران با نمره ۹۰.۸۲۲ در سطح ممتاز قرار گرفت، شهاب الدین خوجملی از استان گلستان با نمره ۸۵.۷۳۷ و میثم یوسفی از استان قم با نمره ۸۴.۹۲۲ شایسه تقدیر شناخته شدند.

دولتی به نتایج برترین های حفظ ۲۰ جزء برادران اشاره کرد و گفت: جلال رضایی از استان خراسان رضوی با نمره ۹۳.۹۴۹ به عنوان نفر ممتاز معرفی شد و عباس چنینی از استان اصفهان نیز در سطح ممتاز با نمره ۹۱.۸۱۳ قرار گرفت.

وی بیان کرد: محمود باباخان از استان تهران با نمره ۹۱.۴۸۲در سطح ممتاز معرفی شد و محمد رضا رضایی از استان مازندران نیز در گروه ممتاز با نمره ۹۰.۶۷۴ قرار گرفت.

دولتی اظهار کرد: محمد انگشتبه با نمره ۹۰.۴۷۹ از استان بوشهر در سطح ممتاز معرفی شد و علی شیخ جامی از استان خراسان رضوی با نمره ۸۹.۳۶۴ در رتبه عالی معرفی شدد.