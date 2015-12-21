ثبت نام۵۳ نفراز استان زنجان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

بهروز مهدوی عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: ثبتنام از داوطلبان مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذرماه شروعشده و تا هفتم دیماه ادامه دارد.
وی اظهار کرد: در سومین روز از ثبتنام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۸ نفر از استان زنجان ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۱۷ نفر آقا و یک نفر خانم هستند.
مهدوی افزود: از تعداد ۵۳ نفری که تا به امروز برای مجلس شورای اسلامی ثبتنام کردهاند ۴۵ نفر را آقایان و هشت نفر را بانوان تشکیل میدهند که حضور بانوان بسیار چشمگیر و گسترده بوده است و نشان میدهد حضور بانوان در عرصههای سیاسی و اجتماعی پررنگ میشود.
مدیرکل انتخابات استانداری زنجان گفت: در استان زنجان چهار حوزه انتخابیه اصلی و ۱۳ حوزه فرعی داریم و داوطلبان میتوانند به چهار حوزه انتخابیه زنجان و طارم، ماهنشانو ایجرود، ابهر و خرمدره و همچنین خدابنده مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه کنند.
مهدوی در ادامه از ثبتنام ۶ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان زنجان خبر داد و تأکید کرد: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
وی گفت: استان زنجان در مجلس خبرگان یک نماینده و در مجلس شورای اسلامی نیز پنج نماینده خواهد داشت.
مدیرکل انتخابات استانداری زنجان از دواطلبان ثبتنام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خواست ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
مهدوی افزود: در روز هفتم اسفندماه درمجموع ۱۵ هزار نفر در استان زنجان در برگزاری انتخابات نظارت خواهند داشت.
نظر شما