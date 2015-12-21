۱۰۴ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در گلستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر دوشنبه، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: همچنین از این تعداد ۳۲ داوطلب در حوزه انتخابیه گرگان و اق قلا، ۱۵ نفر در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان، ۱۷ نفر در حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، ۱۵ نفر در حوزه انتخابیه گنبد کاووس، ۱۹ نفر در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه و همچنین ۶ داوطلب در حوزه انتخابیه علی آباد کتول، ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: چهار نفر از مجموع ثبت نام کنندگان از بانوان استان هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: تا پایان وقت اداری امروز ۳۰ آذر ماه نیز هشت نفر از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در استان گلستان ثبت نام کره اند.

شایان ذکر است ثبت نام از داوطلبین دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا چهار دی ماه و ثبت نام از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا تاریخ دو دی ماه جاری، ادامه خواهد داشت.