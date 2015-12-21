آموزش تلفیقی و فراگیر اولویت آموزش و پرورش استثنایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز بارانی عصر دوشنبه در جمع مسئولین قشم و دانش آموزان استثنایی این جزیره گفت: دریافت خدمات آموزشی فراگیر و همچنین خدمات توانبخشی توسط همه دانش آموزان نیز از دیگر اولویت های آموزش و پرورش استثنایی است.

وی ادامه داد: این نهاد تلاش می کند با جذب و شناسایی نوآموزان از بدو تشخیص ناتوانی و ارائه خدمات مشاوره ای به اولیا و دانش آموزان پوشش تحصیلی آنان را گسترش داد.

به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان هرمزگان توانبخشی یعنی اینکه اگر نوآموزی دارای معلولیت از بدو تولد هم باشد خدمات دریافت کند.

بارانی افزایش کلاس های ضمیمه در مدارس عادی و دوره متوسطه حرفه ای را از دیگر برنامه ها برای گسترش پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی دانست.

وی اظهار داشت: تمامی این فعالیت ها برای زندگی این دانش آموزان به صورت عادی در جامعه و تحقق شعار " دسترسی و توانمند سازی هرکس با هر توانایی" انجام می شوند.

۱۲۹۵ فرد دارای معلولیت در جزیره قشم وجود دارد

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قشم در ادامه این مراسم گفت: براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، هزار و ۲۹۵ فرد دارای معلولیت در جزیره قشم وجود دارد.

بهرام پوراشرف ادامه داد: ۸۲ درصد این افراد دارای یک معلولیت، ۱۳ درصد دو معلولیت و پهار درصد آنان سه معلولیت یا بیشتر دارند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قشم اظهار داشت: بیش از ۴۱ درصد این معلولان با سواد هستند و سه درصد نیز دارای تحصیلات عالیه هستند.

پوراشرف گفت: توجه ویژه به این معلولین و فراهم ساختن زمینه های ادامه تحصیل، اشتغال و ازدواج این معلولان بسیار ضروری است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده در صورتی که شرایط شکوفایی استعداد برای دانش آموزان معلول فراهم شود در زمینه های مختلف ورزشی، اجتماعی و فرهنگی مقام های ملی و بین الملیی خوبی کسب کنند.