دولت در ۶ سال گذشته ۶ اتوبوس هم به شهرداری تهران نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با حضور در برنامه شب گذشته گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع «آلودگی هوا» گفت: با استناد به اطلاعات ۲۱ ایستگاه اندازه گیری انواع آلاینده های هوای تهران، آلودگی هوا به بلای جان مردم این کلان شهر تبدیل شده است.

وی افزود: بر اساس قانون، حتی یک دستگاه خودروی آلاینده و یک دستگاه خودروی فرسوده نیز حق ندارند در سطح شهرها تردد کنند و این در شرایطی است که از بیش از سه میلیون دستگاه خودروی تهران، کمتر از ۳۰۰ هزار دستگاه یعنی زیر ۱۰ درصد، معاینه فنی انجام داده اند.

معاون شهردار تهران با اعلام این که یک باره ده ها هزار دستگاه خودرو وارد خیابان های تهران می شوند اما دریغ از یک دستگاه خودروی فرسوده که از رده خارج شوند، تأکید کرد: متأسفانه ستاد مدیریت سوخت کشور که مسئولیت نوسازی ناوگان حمل و نقل را بر عهده دارد، خود دچار نقص فنی شد و نقش آن رفته رفته، ضعیف و ضعیف تر شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که هر دستگاه خودروی کاربراتوری در هر کیلومتر پیمایش، ۴۰ گرم و در مواردی تا ۶۰ گرم آلاینده تولید می کند، اظهار کرد: این خودروها ۱۵ برابر خودروهای یورو دو که آلودگی آنها زیر سه گرم در هر کیلومتر پیمایش است، آلودگی تولید می کنند، ضمن این که تولید آلودگی موتورسیکلت های بنزینی موجود نیز در هر کیلومتر پیمایش، بالغ بر ۱۵ گرم است.

تشکری هاشمی با بیان این که وسایل نقلیه پاک باید جایگزین وسایل نقلیه آلاینده و فرسوده شوند، تصریح کرد: به این منظور برنامه های متعددی از سوی مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته که از جمله جایگزینی موتورسیکلت های برقی به جای بنزینی و تاکسی های هیبریدی به جای موتورسیکلت های تاکسی های کاربراتوری است که اجرای آن به حمایت جدی دولت نیاز دارد.

وی با تأکید بر این که مجموعه ای از اقدامات به منظور غلبه بر آلودگی هوای تهران و کاهش آلاینده های موجود در هوای این کلان شهر باید در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات، خروج خودروهای فرسوده و از رده خارج از چرخه حمل و نقل شهری، ممانعت از تردد خودروهای آلاینده کاربراتوری و الزام آور کردن انجام معاینه فنی است.

معاون شهردار تهران با اعلام این که «کلید» کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی است، گفت: به این منظور توسعه شبکه حمل و نقل ریلی با محوریت مترو، گسترش سامانه اتوبوسرانی با محوریت خطوط تندرو (بی آر تی) و نوسازی ناوگان تاکسیرانی، همزمان با ورود موتورسیکلت های برقی به ناوگان موتوری، از دیگر اقدامات لازم به منظور کاهش آلودگی هواست.

تشکری هاشمی در پایان با تأکید بر این که در ۶ سال گذشته، حتی ۶ دستگاه اتوبوس نیز از جانب دولت به شهر تهران واگذار نشده، خاطرنشان کرد: در این میان، برخی اقدامات دولت همچون اختصاص وام به ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو، تأمل بر انگیز بوده و به منزله تشویق استفاده از وسایل نقلیه شخصی است و نتیجه آن چیزی جز ترویج حمل و نقل شخصی نیست.