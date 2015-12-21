ثبت نام ۴۶ داوطلب انتخابات مجلس/لردگان دارای بیشترین ثبت نامی

خدابخش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۶نفر برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند، اظهار داشت: از ابتدای آغاز ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، در چهار حوزه انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری ۴۶ نفر تاکنون ثبت نام کردند.

وی اظهار داشت: تعدادی ثبت نام شدگان داوطلبان در حوزه های انتخابیه شهرکرد(شهرکرد، سامان فرخ شهر و بن)، بروجن، فارسان(فارسان، کیار، اردل، کوهرنگ) و لردگان به ترتیب ۱۲نفر، ۱۱ نفر، هفت نفر و ۱۶ نفر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حوزه انتخابیه لردگان تاکنون بیشترین ثبت نامی را به خود اختصاص داده است.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه شهرکرد(شهرکرد، فرخ شهر، سامان و بن)، لردگان، فارسان(فارسان، کیار، کوهرنگ و اردل) و بروجن است که از استان چهارمحال و بختیاری چهار نفر به عنوان نماینده مردم می توانند راهی مجلس شورای اسلامی شوند.