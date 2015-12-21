شمارش معکوس برای شروع عملیات آزاد سازی الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، سرتیپ یحیی رسول سخنگوی عملیات مشترک عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی آماده شروع مرحله سوم از عملیات آزاد سازی عملیات الرمادی می شوند.

وی افزود: نیروهای عراقی پس از موفقیت های مرحله اول و دوم در الرمادی، آماده آغاز مرحله سوم از عملیات آزاد سازی این شهر می شوند.نیروهای امنیتی از ساکنان الرمادی خواسته اند که از این شهر خارج شوند و منازل خود را تخلیه کنند.

رسول تاکید کرد: مرحله سوم عملیات آزاد سازی الرمادی از لوث داعش طی روزهای آینده آغاز می شود.عملیات مشترک هنگامی که این مرحله شروع شود به طور رسمی آن را اعلام می کند.

شایان ذکر است که قبلا نیروی هوایی عراق با پخش اعلامیه هایی در الرمادی از ساکنان خواسته بود که ظرف ۷۲ ساعت از این شهر خارج شوند.از سوی دیگر اخباری درباره ممانعت تروریست های تکفیری داعش از خروج غیرنظامیان از شهر به منظور استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی مخابره شده بود.