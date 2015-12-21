سانحه رانندگی در جاده کلات یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه خودروی سواری ظهر دوشنبه در کیلومتر ۲۵ جاده کلات به صورت رخ به رخ مرگ راننده خودروی سواری را رقم زد.

فرمانده عملیات امداد و نجات و سرپرست از سرپرست ایستگاه ۲۱، ۲۹ و ۳۸ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: یک دستگاه کامیون در مسیر مشهد – کلات در حال حرکت بود که به علت نامعلومی با یک دستگاه سواری «ال ۹۰» که در جهت مخالف آن طی مسیر می کرد به صورت رخ به رخ برخورد کرد.

سر آتشیار ایوب خجسته با اشاره به انحراف هر دو خودرو از مسیر اصلی ادامه داد: راننده سواری ال ۹۰ ضمن محبوس شدن در میان آهن پاره های خودرو به علت صدمات شدید ناشی از حادثه فوت کرد.

وی افزود: نجاتگران و آتش نشانان اعزامی از سه ایستگاه ۸، ۳۸و ۲۹ آتش‌نشانی مشهد با حضور در محل حادثه ضمن اقدامات ایمنی لازم و جلوگیری از حریق احتمالی بواسطه نشت سوخت از هر دو خودرو، نسبت به رها سازی راننده سواری ال ۹۰ اقدام و جسم بی جان وی را پس از تایید مرگ توسط امدادگران اورژانس به عوامل انتظامی تحویل دادند.