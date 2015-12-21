دستگاه قضایی کرمانشاه در حفاظت از اراضی و بیت المال کوتاه نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملکی، عصر دوشنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و طبیعی استان کرمانشاه که در محل سالن جلسات دادسرای کرمانشاه برگزار شد، از تاکید دستگاه قضایی بر جلوگیری از هرگونه تجاوز در این زمینه خبرداد و تصریح کرد: دستگاه قضایی در استان کرمانشاه به عنوان متولی شورای حفاظت از اراضی ملی از حقوق بیت المال نه خسته شده نه می شود و نه از ماموریت خود کوتاه می آید.

وی افزود: در راستای حفظ این اراضی و حقوق بیت المال می طلبد اعضای شورای حفاظت از اراضی استان نیز به ماموریت قانونی مستمر مسر باشند و این مسئولیت را در حد توان و به نحو احسن به انجام برسانند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: در بحث امورات قضایی ما هیچ اغماض نداریم و هیچ گونه کم کاری را نمی پذیریم، لذا انتظار داریم همانگونه که اعضای شورای حفاظت اعم از سازمان هایی چون جهادکشاورزی و منابع طبیعی دستگاه های خدمات رسان و... تاکنون به وظایف خود در این زمینه به خوبی واقف بوده اند از این پس نیز به بهترین نحو در این زمینه عمل کنند.

اجازه هیچ گونه مداخله در احقاق حقوق بیت المال را نمی دهیم

وی خطاب به برخی از افراد که سعی دارند از موقعیت های حقوقی خود برای اثرگذاری بر روند برخی از پرونده های امور اراضی تاثیربگذارند نیز اخطار کرد و گفت: اجازه هیچ گونه مداخله ای را در این زمینه به کسی نخواهیم داد چراکه تمام حقوق مربوط به حوزه اراضی و بیت المال مربوط به این شورا بوده و مبنای شورا نیز قانون است و خارج از قانون عمل نمی کنیم.

ملکی تاکید و یادآوری کرد: هرکسی که خارج از حدود قانون و خلاف آن سعی در فشار آوردن برای مداخله و تصمیمات شورا داشته باشد علاوه بر این مورد برخورد قرار خواهد گرفته به مردم و مقامات بالاتر سازمانی معرفی خواهد شد.

وی هم چنین خطاب به نماینده نیروی انتظامی نیز گفت:حضور پلیس در کارگروه های شورای حفاظت از اراضی برای برخورد با موارد غیرقانونی تنها برای جلوگیری از درگیری نبوده بلکه به عنوان یک عضو این کارگروه موظف به امضای صورتجلسات نیز است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه هم چنین در بحث ورود به تالارهای غیرمجاز(به صورت غیرقانونی از شکلی به شکل تالار تغییر کاربری داده اند) برای قطع انشعابات آب، برق و...نیز گفت: پیش از این اختیارات کامل به دستگاه های خدمات رسان به این منظور داده شده و چنانچه نیاز به مجوزهای دیگری نیز در این زمینه باشد صادر می کنیم.

وی افزود: علاوه بر برخوردهای معمول و قطع انشعابات، دستگاه های خدمات رسان می توانند کسانی را که مرتکب سرقت، آب، برق، گاز و... شده اند در قالب شکایت خاص به دفتر بنده اعلام کنند تا به صورت ویژه نیز به این موضوع رسیدگی کنیم.

ملکی خواستار شفافیت در کار دستگاه های خدمات رسان شد و گفت: اگر این شفافیت در کار وجود داشته باشد در بحث برخورد با موارد غیرقانونی نیز مانعی وجود نخواهد داشت و می توان به صورت شفاف نیز به این موارد رسیدگی کرد.

وی در پایان بر همکاری کلیه دستگاه ها با اعضای شورای حفاظت از اراضی استان برای رفع مشکلات احتمالی و در اختیار قرار دادن تجهیزات تاکید کرد.