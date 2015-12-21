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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۸

هفته سیزدهم لیگ بسکتبال؛

تثبیت صدرنشینی پتروشیمی با پیروزی برابر رقیب

تثبیت صدرنشینی پتروشیمی با پیروزی برابر رقیب

هفته سیزدهم مسابقات بسکتبال لیگ باشگاههای کشور با پیروزی تیم های پتروشیمی بندر امام، دانشگاه آزاد، ثامن مشهد، شیمیدر و شهرداری اراک همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر،  در ادامه مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور، امروز دوشنبه دیدارهای هفته سیزدهم این رقابت ها برگزار شد که طی آن و در یکی از حساس ترین دیدار های هفته دو تیم مدعی پتروشیمی بندر امام و نفت آبادان به مصاف هم رفتند. این دیدار برخلاف نیم فصل نخست با پیروزی شاگردان مهران شاهین طبع در تیم پتروشیمی به پایان رسید.

آنها با کسب این برتری، صدرنشینی خود در جدول رده بندی را تثبیت کردند.

در دیگر دیدار این هفته از مسابقات که در تهران برگزار شد، تیم شیمدر در حضور معاون وزارت ورزش در حوزه قهرمانی و حرفه ای و همچنین رئیس فدراسیون بسکتبال میزبان خود را شکست داد تا در رده دوم جدول رده بندی باقی بماند.

تیم دانشگاه آزاد نیز میزبان دیگر دیدار برگزار شده در تهران بود که طی آن موفق شد تبریزی ها را با شکست مواجه کند.

همچنین در این هفته از مسابقات لیگ بسکتبال دو تیم شهرداری اراک و گرگان مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در این بازی اراکی های میزبان با سه اختلاف امتیاز حریف خود را شکست دادند. همچنین آینده سازان یازدهمین شکست این فصل خود را امروز برابر مشهدی های متحمل شد.

نتایج ۵ دیدار برگزار شده در هفته سیزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

* شهرداری اراک ۹۳- شهرداری گرگان۹۰

* نیروی زمینی ۵۱- شیمیدر تهران ۷۸

* دانشگاه آزاد ۷۰ – شهرداری تبریز ۵۱

* پتروشیمی بندر امام ۹۱ – نفت آبادان ۶۷

* آینده سازان اصفهان ۶۲ – ثامن مشهد ۶۴

 

کد مطلب 3006240
زینب حاجی حسینی

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