۴۷ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمان نام نویسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۴۷ نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند.

وی گفت: از این تعداد دو نفر خانم هستند که از حوزه های انتخابیه «کرمان و راور» و «جیرفت و عبرآباد» ثبت نام کرده اند.

ذکااسدی ادامه داد: تاکنون ۱۲ نفر از حوزه انتخابیه کرمان و راور، پنج نفر از حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، فاریاب، رودبار و قلعه گنج، پنج نفر از حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد، دو نفر از حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان، پنج نفر از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار، سه نفر از حوزه انتخابیه شهربابک، سه نفر از حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر، پنج نفر از حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه و هفت نفر از حوزه انتخابیه بم، ریگان و نرماشیر برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از استان کرمان نام نویسی کرده اند.

ذکااسدی از راه اندازی هیئت های اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر استان کرمان حداکثر تا بعدازظهر چهارشنبه خبر داد و افزود: شمار داوطلبان مجلس خبرگان رهبری که از حوزه انتخابیه کرمان ثبت نام کرده اند به ۱۲ نفر رسیده است.

نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذرماه آغاز شده و تا چهارم دی ماه ادامه دارد. همچنین ثبت متقاضیان نامزدی مجلس خبرگان نیز از ۲۶ آذرماه آغاز شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد.

اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، عکس، آخرین مدرک تحصیلی (حداقل فوق لیسانس یا معادل آن)، اصل کارت پایان خدمت و گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال از مدارک ثبت‌نام برای کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

همچنین مدارک مورد نیاز برای داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری اصل شناسنامه عکس دار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و ۱۲ قطعه عکس ۴×۶ و پرسشنامه اعلام داوطلبی است.