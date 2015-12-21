تمایل مسکو برای بومی سازی تولید قطعات هواپیمای SSJ-۱۰۰ در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، به گفته وزیر صنعت روسیه ازعلاقه مندی این کشور به فروش هواپیمای SSJ-۱۰۰ به ایران و بومی سازی تولید قطعات آن در ایران خبر داد.

«دنیس منتوروف» (Denis Manturov) وزیر صنعت روسیه که برای شرکت در نمایشگاه صنعتی «گفتمان صنعتی و تجارت: روسیه و ایران» هم اکنون در تهران به سر می برد، در این باره گفت: ما نه تنها به فروش هواپیمای SSJ-۱۰۰ به ایران علاقه مند هستیم، بلکه مسکو مایل است به بحث و بررسی پیرامون بومی سازی تولید قطعات این هواپیما در ایران نیز بپردازد.

وی در ادامه افزود: گردش مالی تجاری میان روسیه و ایران در سال گذشته شاهد رشد ۵ درصدی بوده است و تلاش می شود این رقم افزایش بیشتری را نیز تجربه کند.

وزیر صنعت روسیه تأکید کرد: تبادلات تجاری میان دو کشور ایران و روسیه و میزان رشد آن با پتانسیل های موجود دو کشور تناسبی نداشته و باید در این خصوص اهتمام لازم را به کار برد.

لازم به ذکر است، نمایشگاه صنعتی «گفتمان صنعتی و تجارت: روسیه و ایران» هم اکنون در تهران در حال برگزاری بوده و تا ۲۳ دسامبر (دوم دی ماه) ادامه خواهد داشت.