گزارشی از تمرین تیم فوتبال امید در اردوی بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال امید ایران در بندرعباس عصر امروز دوشنبه هم پیگیری شد. گزارش این تمرین را در زیر می خوانید:

* بیش از صد تماشاگر از نزدیک نظاره گر تمرین تیم ملی امید بودند که به تشویق کادرفنی و بازیکنان پرداختند. در بین تماشاگران، چند تماشاگر معلول نیز حضور داشتند که با وجود معلولیت برای تشویق تیم امید به ورزشگاه آمده بودند.

* بعد از صحبت های ابتدایی خاکپور بازیکنان زیر نظر طباطبایی به گرم کردن پرداختند. در این بخش، حرکات ترکیبی با توپ برای بازیکنان در نظر گرفته شده بود. ضمن اینکه امیر عابدزاده و علی محسن زاده دو دروازه بان تیم امید نیز زیر نظر سعید عزیزیان به گرم کردن و انجام تمرینات اختصاصی پرداختند.

*در بخش ابتدایی تمرین، انجام حرکات ترکیبی، ارسال از جناحین و ضربه زدن به سمت دروازه دستور کار بازیکنان قرار گرفت. ضمن اینکه عناصر دفاعی نیز تا پشت محوطه جریمه اجازه پرسینگ و تحت فشار قرار دادن عناصر تهاجمی را داشتند. در این بخش خاکپور و‌ طباطبایی بر سرعت ارسال پاس و دقت در ارسال ها و زدن ضربات اخر تاکید داشتند. ضمن اینکه محمد مایلی کهن مدیر فنی و مجتبی تقوی مشاور فنی تیم امید، بر کار ملی پوشان نظارت داشتند.

*در مرحله دوم تمرین امروز، بازیکنان در قالب دو گروه قرمز و سورمه ای در یک نیمه زمین به بازی پرداختند. در این بخش نیز برنامه تاکتیکی مورد نظر کادرفنی، انجام کارهای ترکیبی و بردن بازی به جناحین و ‌ارسال روی دروازه ها بود که با جدیت بالایی برگزار شد. در طول این تمرین محمد خاکپور بارها نکات فنی لازم را به بازیکنان گوشزد کرد.

*سرد کردن بازیکنان که توسط طباطبایی انجام شد، بخش پایانی تمرین بود.

*بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم امید هنگام خروج از ورزشگاه خلیج فارس و قبل از سوار شدن به اتوبوس با استقبال گرم تماشاگرانی مواجه شدند که ضمن خوشامدگویی با ملی پوشان و کادرفنی گرفتن عکس یادگاری گرفتند. حضور تماشاگران معلول بازیکنان و کادرفنی تیم امید را تحت تاثیر قرار داد. تماشاگران هنگام مواجهه با بازیکنان و کادرفنی، خواستار صعود به المپیک شدند.