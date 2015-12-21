انفجارهای مهیب «کابل» را به لرزه درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انفجارهای مهیب کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد.

خبرگزاری رویترز دقایقی پیش اعلام کرد که بر اثر دست کم دو انفجار در نزدیکی منطقه دیپلماتیک در کابل، پایتخت افغانستان به شدت به لرزه درآمده است.

تا کنون جزئیات بیشتری درباره تعداد کشته ها و یا زخمی های احتمالی این انفجارها و نیز خسارت های ناشی از آن مخابره نشده است.

برخی رسانه ها علت انفجارهای مذکور را اصابت ۲ فروند راکت به این منطقه اعلام کرده اند.

انفجارهای کابل تنها ۲ هفته پس از حملات انتحاری به مهمانسرای سفارت اسپانیا در پایتخت افغانستان به وقوع پیوسته است.

در خبر مشابه، رسانه های افغان ساعاتی پیش از حمله انتحاری یک موتور سوار به کاروان مشترک نظامیان آمریکایی و افغان در نزدیکی پایگاه «بگرام» نیز خبر داده بودند که بر اساس اعلام شاهدان عینی و رسانه های محلی ۵ کشته و ۶ مجروح به همراه داشت.