کارگاه آموزشی دانستنی های ایدز در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر، عصر دوشنبه در این این کارگاه آموزشی گفت: یکی از اهداف چهارگانه جمعیت هلال احمر حمایت از سلامت انسان هاست و کار تشکیلاتی کانونی در حوزه امور جوانان نیز دارای بستر مناسب در حوزه آموزش به سطوح مختلف است، در نتیجه نگاه به برپایی چنین کارگاهی باید همواره مد نظر باشد.

مجتبی اکبری در ادامه به رسالت جمعیت هلال احمردر حوزه درمان اشاره کرد و گفت: در راستای پیشگیری از بیماری ها، تعاملات و همکاری های متقابل با دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مرکز بهداشت استان باید در اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی مشترک بیش تر از قبل تقویت شود.

وی افزود: ارائه پمفلت آموزشی توسط دبیران و برگزاری کلاس های آموزشی بر مبنای مطالب آموزشی کارگاه ویژه اعضای زیرگروه در کانون به تعداد ۲۵ نفر و ارسال مستندات به معاونت، برای دبیران و اعضای شورای اجرایی حاضر در کارگاه آموزشی گواهی نامه شرکت در دوره صادر گردد.

الهام اختری، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر گلستان هم در این کارگاه گفت: این کارگاه آموزشی با هدف بالا بردن سطح آگاهی جوانان نسبت به ویروس HIV وبیماری ایدز، راه های پیشگیری از آن و همچنین تربیت و آموزش دبیران کانون ها به عنوان سفیران بشردوستی در بین تمامی اعضا انجام شد.

وی ضمن اشاره به نقش دبیران به عنوان سفیران بشردوستی در سطح کانون ها خاطر نشان کرد: سفیران بشردوستی به منظور اشاعه و ترویج آموزه های مرتبط با مباحث و مطالب حوزه پیشگیری از بیماری ها در میان سایر اعضای زیرگروه در سطح شهرستان ها نقشی سازنده را دارا هستند.

وی تصریح کرد: در این دوره یک روزه موضوعات آموزشی مانند نحوه آموزش آشنایی با بیماری ایدز به جوانان، شناخت ویروس HIV و راههای پیشگیری از این بیماری به حاضرین ارائه شد.

