«امنیت اقوام» شهید شوشتری می تواند نظریه دهه چهارم انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز در نشست نقد و بررسی و رونمایی کتاب «شهیدان همبستگی» با محوریت زندگی شهید شوشتری که بعدازظهر امروز دوشنبه ۳۰ آذر در محل سرای اهل قلم در تهران، برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه یکی از نعمت های الهی برای نسل ما رویت شدن روایت‌ها است، گفت: جلسه امروز حکایت دیده‌هایی است که نسل ما دیده است ولی دیگر تنها یک حکایت نیست بلکه تبدیل به یک امر رویت شده، شده است.

وی شهید نورعلی شوشتری را از جمله سرداران دارای خصائل اخلاقی ویژه برشمرد و گفت: او یک شهید خودساخته بود یعنی از درون تحصیلاتی آکادمیک در حوزه نظامی برنیامده بود و هر چه اندوخته با تجربه و مهارت خود به دست آورده بود. او کاملا از دل خاک برآمد و به افلاک پر کشید.

صالحی ادامه داد: شهید شوشتری با همت شخصی، به این جایگاه دست یافت و مدیون معلم و کلاسی جز امام(ره) و انقلاب نبود. ویژگی دیگر شهید توان ارتباطی کم مانند او و داشتن قدرت روابط عمومی بالا بود که او را از بقیه متمایز کرده بود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نظریه سردار شوشتری در تعامل با اقوام گفت: این نظریه می تواند نظریه مهم جمهوری اسلامی ایران باشد؛ مسئله اصلی نظام ما در دهه اول انقلاب، مسئله اقوام بود و احتمالا در دهه چهارم هم بار دیگر این مسئله برای ما به مسئله اصلی تبدیل می شود.

وی حرمت گذاردن به اقوام و مقدسات آنها، مشارکت گرایی مردمی و تامین امنیت اقوام به دست خود آنها، حل مشکلات معیشتی اقوام در حوزه های خرد و کلان را از جمله موارد مبنایی نظریه امنیت پایدار شهید شوشتری عنوان کرد و با اشاره به حضور مستمر این سردار سپاه در دوران دفاع مقدس، نقش او را در مناطق عملیاتی مختلف در سالهای دوران دفاع مقدس یادآور شد.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی های کتاب «شهیدان همبستگی» گفت: خاطراتی که عموما درباره شهدا نوشته شده و می شود، بر اساس چند سبک خاص انجام می شود؛ برخی از آنها یک نوع روایت طولی از ولادت تا شهادت شهدا را در بر می گیرند، برخی دیگر به سبک مجموعه مقالات و گفتگوها و در واقع ترکیبی از آنها انجام می شوند اما کتاب اخیر نوعی سفرنامه نویسی است که با توجه به سبک خاص خودش این امکان را به دو طرف تدوین کننده و مخاطب کتاب می دهد که همگام با هم موضوع را دنبال کنند.

وی تعدد گفتگوها، تنوع و حجم آنها در کتاب «شهیدان همبستگی» را از بخش های قابل توجه این اثر ذکر کرد و گفتگو با بلوچ هایی را که با شهید شوشتری معاشرت داشته اند در نوع خود جالب و جذاب عنوان کرد.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی راد از دوستان نزدیک و هم محله ای های شهید شوشتری و عضو هیئت امنای موسسه خانه کتاب در سخنانی با ارائه تفسیری از عبارت «انعمت علیهم»، سردار شوشتری را از مصداق های روشن «منعم علیهم» خواند و با اشاره به اینکه بیشتر دیدارهایش با شهید شوشتری بعد از جنگ انجام شده است، او را علاوه بر توانایی جسمی بالا، دارای هوشمندی و دقت نظر بسیار خواند و گفت: او کسی بود که با تانک و تفنک سروکار داشت اما همزمان عمق مسائل فرهنگی را درک می کرد که این موقعیت شناسی بسیار مهم است.

وی همچنین گفت: سردار شوشتری در سالهای آخر عمرش به طرز عجیبی روی شخصیت مادی و دنیایی خود پا گذاشته بود.

در این مراسم همچنین فرج الله شوشتری فرزند شهید نورعلی شوشتری با شکرگزاری از درگاه خداوند به خاطر اینکه فقط او فرزند شوشتری نبوده و فرزندان کپرنشینان سیستان و بلوچستان هم فرزندان این شهید بوده اند، گفت: ما تا وقتی نتوانیم واقعیت این منطقه را کشف کنیم – کاری که شهید شوشتری انجام داد- شاید نتوانیم کاری برای آنها بکنیم.

وی با بیان اینکه هیچ وقتی یادش نمی آید که به اتفاق بقیه اعضای خانواده برای پدرش لباس یا کفش خریده باشد و این در حالی بود که پدرش بسیار به آنها سفارش می کرد که برایش کتاب بخرند، افزود: قرآن و دیوان حافظ، دو کتابی بودند که اصلا از ایشان جدا نمی شدند. شهید شوشتری همچنین علاقه خاصی به شعر داشت.

فرزند شهید شوشتری در پایان همچنین گفت: بارها آرزو کرده ام که ای کاش حتی یک روز هم می توانستیم فراموش کنیم که شهید شوشتری یک فرمانده نظامی بوده، شاید آن وقت می توانستیم به دیگر ویژگی ها او هم بپردازیم. او به عنوان فردی که نماینده نظام بود، تنها نسبت به مردم دلسوزی می کرد و نه مذهب، نه قومیت، نه نژاد و نه طبقات مختلف اجتماعی در آن جامعه نمی توانست جلودار این کار او باشد.

در پایان این مراسم ضمن رونمایی از کتاب «شهیدان همبستگی»، لوح تقدیر و قرآنی نفیس از سوی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد به فرزند شهید شوشتری اهدا شد.

همچنین از طرف محمدباقر قالیباف شهردار تهران، هدیه ای به نویسنده کتاب «شهیدان همبستگی» تقدیم شد.