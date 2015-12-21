به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین روز از سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بخش نخست این مسابقات با اعلام برترین‌ها به پایان رسید.

برترین های بخش ترتیل در گروه خواهران و برادران و برترین‌های بخش حفظ ۱۰ جزء و ۲۰ جزء قرآن در گروه برادران معرفی شدند، مسابقات خواهران در مجتمع خدماتی رفاهی بعثت و مسابقات برادران در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد.

در بخش ترتیل برادران سید رضا حسینی از استان زنجان در سطح ممتاز قرار گرفت، عبدالامام حمادی از خوزستان در سطح عالی و محمد جواد جاوری از تهران در سطح عالی قرار گرفتند و عناوین اول تا سوم ترتیل برادران را به خود اختصاص دادند همچنین جواد رشید تولایی از خراسان رضوی و محمد حسن حسن زاده از استان یزد شایسته تقدیر در بخش رشته ترتیل این مسابقات شدند.

در بخش ترتیل خواهران فرشته مرادی از کرمانشاه با نمره ۷۹.۳۹ در سطح ممتاز قرار گرفت و رتبه نخست را بدست آورد، همچنین آذرماه صادقی از استان گیلان با نمره ۷۹.۳۶ نیز در سطح ممتاز قرار گرفت همچنین سنا منبوهی از استان خوزستان با نمره۷۸.۰۴ در سطح عالی قرار گرفتند و مرضیه فیروز زاده از استان فارس با نمره ۷۵.۲۰ و معصومه صحرایی از استان اصفهان با نمره ۷۴.۷۲ شایسته تقدیر شدند.

در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم در گروه برادران محمد شریفی از استان مرکزی با نمره ۹۳.۸۹۷ در سطح ممتاز قرار گرفت و روح الله ناظمی از استان اصفهان نیز با نمره ۹۱.۴۵ در گروه ممتاز معرفی شد.

در بخش حفظ ۱۰ جزء قرآن مسعود صیاف زاده از استان تهران با نمره ۹۰.۸۲۲ در سطح ممتاز قرار گرفت، شهاب الدین خوجملی از استان گلستان با نمره ۸۵.۷۳۷ و میثم یوسفی از استان قم با نمره ۸۴.۹۲۲ شایسه تقدیر شناخته شدند.

برترین های حفظ ۲۰ جزء برادران عبارت اند از جلال رضایی از استان خراسان رضوی با نمره ۹۳.۹۴۹ به عنوان نفر ممتاز معرفی شد و عباس چنینی از استان اصفهان نیز در سطح ممتاز با نمره ۹۱.۸۱۳ قرار گرفت، همچنین محمود باباخان از استان تهران با نمره ۹۱.۴۸۲در سطح ممتاز معرفی شد و محمد رضا رضایی از استان مازندران نیز در گروه ممتاز با نمره ۹۰.۶۷۴ قرار گرفت.

در حفظ ۲۰ جزء محمد انگشتبه با نمره ۹۰.۴۷۹ از استان بوشهر در سطح ممتاز معرفی شد و علی شیخ جامی از استان خراسان رضوی با نمره ۸۹.۳۶۴ در رتبه عالی معرفی شدد.

از فردا نیز مسابقات رشته‌های معارف و اذان برگزار می‌شود.