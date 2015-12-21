به گزارش خبرگزاری مهر، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنانی به تشریح مواضع مقاومت اسلامی در قبال جنایات اخیر صهیونیست ها پرداخت. دبیرکل حزب الله در ابتدای سخنرانی خود به موضوع شهادت امیر اسرای مقاومت، شهید سمیر قنطار پرداخت.

سید حسن نصرالله در آغاز سخنان خود، ولادت دو پیامبر بزرگ الهی، حضرت مسیح (ع) و حضرت محمد (ص) را به مسیحیان و مسلمانان جهان تبریک گفت و از خداوند خواست که به برکت این دو رسول محبت و انسانیت، دل های بشریت را به صلح و آرامش برساند.

دبیرکل حزب الله سپس با تسلیت به مناسبت درگذشت شیخ محمد خاتون که شب گذشته رحلت کرد، برای او رحمت و غفران الهی طلب کرد.

دولت نیجریه عاملان شهادت شیعیان را مجازات کند

وی یادآور شد: پیش از پرداختن به موضوع مهم این روزها، جنایت کشتار صدها تن از شیعیان نیجریه از جمله نزدیکان شیخ ابراهیم زکزاکی را به شدت محکوم کرد و از دولت نیجریه خواست که عاملان این جنایت را به مجازات برساند.

سید حسن نصرالله در ادامه به موضوع مهم اخیر یعنی هدف قرار گرفتن امیر اسرای مقاومت و شهادت وی پرداخت و گفت: شکی نیست که دشمن صهیونیست این عملیات را انجام داد و با هدف قرار دادن یک آپارتمان در جرمانای دمشق، سمیر قنطار را به همراه شماری دیگر از رزمندگان و غیرنظامیان به شهادت رساند و تبلیغ مأیوسانه برخی از رسانه ها در خصوص انجام این عملیات توسط برخی از گروه های معارض و تروریست در سوریه را بی ارزش و فاقد اعتبار دانست.

به گفته نصرالله، اسرائیل این ترور را از طریق یک اقدام نظامی بزرگ و نه آنگونه که وانمود می‌شود، از طریق یک عملیات امنیتی مبهم. انجام داده است. این عملیات ترور از طریق شلیک موشک های بسیار دقیق و تعیین کننده حاصل شده و به آپارتمان مسکونی در ساختمانی مسکونی القنطار در آن حضور داشت اثبات کرد. این امر باعث شهادت قنطار و شماری از فرماندهان سوری و افراد بی‌دفاع شده است.

واکنش به ترور قنطار حق ما است

رهبر مقاومت اسلامی تاکید کرد: بدین ترتیب ما مسئولیت این جنایت را به طور کامل بر عهده دشمن صهیونیست می دانیم و این را صریحا اعلام می کنیم. وی افزود: قنطار عاشق فلسطین بود و همه زندگی خود را در سرنوشت ملت و اسرا و مقاومت آن صرف کرد.

دبیرکل حزب الله در ادامه گفت: قنطار از همان لحظه اول آزاد شدنش، آمادگی خود را برای اجرای عملیات ضد اسرائیلی در هر مکانی اعلام کرده بود.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: به دوست و دشمن می گوئیم که به اقدام اسرائیل در ترور قنطار در هر زمان و مکانی واکنش نشان خواهیم داد و این حق ماست. وی در ادامه تصریح کرد: پرچم فلسطین و مقاومت، هر اندازه عملیات قتل و ترور و اسارت ادامه داشته باشد هرگز به پایان کشیده نمی شود.

وی خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: زمانی که تجاوز می‌کنی هرچه باشد و در هرکجا که باشد و در هر زمان که بخواهد باشد مقاومت حق پاسخ را خواهد داشت به هر صورت و در هر کجا و در هر زمان؛ پیام امروز من از امروز تا برای همیشه و برای هر یک از اعضای حزب‌الله که شهید می‌شوند، می‌گویم ما مسئولیت آن را فقط متوجه اسرائیل می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که حق پاسخ را برای مکان و زمان و شیوه‌ای که خود صلاح می‌دانیم محفوظ می‌دانیم این حق ماست و به حول قوه الهی و توفیقی که خداوند در این راه به ما ارزانی می‌دارد استفاده خواهیم کرد.

هدف تحریم های آمریکا اعمال فشار به مقاومت است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم های اخیر آمریکا علیه حزب الله اشاره کرد و گفت: تصمیمات آمریکا با هدف محاصره و به تنگنا درآوردن حزب الله در زمینه های مالی، سیاسی و روحی انجام می شود.

سید حسن نصرالله گفت: آمریکا تلاش می کند با اعمال فشار جدید و وارد کردن اتهاماتی از قبیل تجارت مواد مخدر و پول شویی، حزب الله را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد.

وی گفت: ما هیچ گونه تجارت و سرمایه ای نداریم. ما اموال و دارایی در بانک های لبنانی نداریم که بخواهیم نگران تحریم های آمریکا باشیم و اموال و دارایی خود را از طریق بانک های لبنانی نقل و انتقال نمی کنیم، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

نصرالله خاطر نشان کرد: از سال ۱۹۹۵ حزب الله در فهرست تروریسم قرار گرفت و آمریکا از آن سال تلاش کرد این مسئله را به دنیا بقبولاند اما چنین چیزی در سازمان ملل پذیرفته شده نیست و اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در لیست قرار داد اما خیلی کشورها این کار را نکردند.

وی تاکید کرد: دولت آمریکا با اجرای تصمیمات خود در خصوص تحریم حزب الله، به نقش مقاومت اعتراف کرد و این بدین معناست که مقاومت لبنان بخشی از محوری است که سناریوهای آمریکایی در منطقه با شکست مواجه می شوند.

اذعان آژانس به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران

وی همچنین به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته ای ایران و پی‌ام‎دی اشاره کرد و گفت: به اعتراف آژانس هیچ نشانه و مدرکی دال بر گسترش برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

سید حسن نصرالله تاکید کرد که چند روز پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را ارائه داد و صلح آمیز بودن آن را اعلام کرد. آژانس اعلام کرد که دیگر هیچ شائبه ای در صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نیست.

نصرالله افزود: آژانس گفت که از سال ۲۰۰۹ هیچ نشانه‌ای بر نظامی بودن پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد و گزارش را به شورای حکام داد و شورا نیز با اجماع آن را تایید کرد و پرونده‌ای که گفته می‎شد ایران برای ساخت سلاح اتمی تلاش می‎کند، بسته شد.

وی گفت: برخی کشورهای اروپایی و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در سازمان ملل بارها اعلام کردند که ایران به دنباله بمب هسته ای و به آن دست خواهد یافت، اما شورای حکام تاکید کردند که هپیچ نشانه ای در خصوص این ادعا وجود ندارد. این در حالی است که خودشان می دانستند که علیه ایران جنگی به راه انداختند و تحریم های گوناگونی را علیه ملت ایران وضع و تهدید کردند اما این مساله پایان یافت و ایران مقاومت کرد و به حل و فصل رسیدند.

نگران دست داشتن اسرائیل در جنایت نیجریه هستیم/ محکومیت سکوت جامعه جهانی

نصرالله در ادامه سخنان خود با اشاره به کشتار مسلمانان شیعه در نیجریه گفت: لازم می‌دانم در خصوص واقعه‌ خونباری که در شهر زاریا روی داد صحبت کنم. در این واقعه صدها نفر از پیروان جنبش اسلامی نیجریه کشته شده‌اند و در همین واقعه صدها نفر نیز زخمی و صدها تن دیگر نیز بازداشت شدند که در بین آنها جناب علامه شیخ ابراهیم الزکزاکی بودند ما هم با دیگران هم صدا می‌شویم و این واقعه را محکوم می‌نماییم.

وی همچنین سکوت مجامع بین‌المللی در قبال این جنایت را محکوم نموده و از رئیس جمهور نیجریه و رهبران دینی و سیاسی این کشور خواست برای مجازات عاملان این جنایت با قدرت وارد عمل شوند و شیخ الزکزاکی را آزاد نمایند و از این طریق به این مشکل خاتمه دهند؛ چرا که ما نمی‌خواهیم شاهد چنین فاجعه ای باشیم و همه نمی‌خواهند که نیجریه جزء خیر, صلح و آرامش چیزی ببیند.

نصرالله افزود: اکنون کشور نیجریه با مشکلات عدیده‌ای روبروست که در راس آنها مشکل بوکوحرام است. ما وظیفه داریم برای همبستگی با مظلومانی که در این فاجعه و فجایعی که به دست آنها حاصل می‌شود ابراز همدردی کنیم زیرا این عزیزان هیچ گناهی مرتکب نشدند.

همچنین لازم می‌دانم با شیخ الزکزاکی که سه فرزندش را به دست نظامیان ارتش نیجریه از دست داد ابراز همدردی کنم؛ وی با این وجود خویشتن‌داری به خرج داده و همه را دعوت به آرامش کرد ما از آن بیم داریم که در این واقعه دستان آمریکای, اسرائیلی یا تکفیری قرار گرفته باشد و دست به این جنایت شنیع زدند تا نیجریه را وارد این فتنه حولناک سازند؛ این مرحله نیازمند هوشیاری, جدیت و صبر بر مشکلات و دردهاست.

شهید قنطار می خواست فقط «مجاهد» باشد

دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص سمیر قنطار نیز گفت: مساله سوم این است که من امشب نمی‌خواهم در خصوص سجایای شهید و آنچه که به او ارتباط دارد سخن بگویم، بلکه می‌خواهم تنها به یک صفت اساسی سمیر القنطار اشاره کنم و آن عشق وی به فلسطین است؛ فلسطین تمام زندگی قنطار بود و سرنوشت فلسطین و سرنوشت ملت فلسطین و آینده مقاومت همواره مورد توجه او بود و برای او اولویت به شمار می‌آمد.

وی افزود: در نخستین دیداری که بین من و او بعد از آزادیش صورت گرفت به او گفتم گزینه‌های بسیاری در عرصه سیاست و اطلاع رسانی آکادمیک و عرصه جهادی وجود دارد، او همان روز استقبال از وی در ظاحیه بیروت به من گفت: «من از فلسطین خارج شدم تا به آن بازگردم» و به من گفت که آماده است در هر عملیات نظامی که در داخل اراضی فلسطین یا در داخل مزارع شبعا صورت می‌گیرد شرکت کند.«نمی‌خواهم مسئول باشم بلکه می‌خواهم تنها یک مجاهد باشم».

نصرالله اظهار داشت: ما در برابر تجربه حاصل از ده‌ها سال نبرد و ترور, تروری که بسیاری از بزرگان و فرمانده‌هان ما و نخبگان نظامی و سیاسی و رسانه‌ای حاصل شده قرار داریم. بسیاری از مردم ما را در مناطقمان هدف قرار دادند نتیجه آن چه بود؟ آیا این ملت‌ها و این نسل‌ها از فلسطین و مقاومت در برابر دشمن چشم‌پوشی کردند، هرگز, بلکه هر نسلی که می‌گذشت مقاومت و جهاد و مبارزه را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کرد و نسل آخر نیز آن را به دوش می‌کشید.

سید حسن نصرالله در ادامه با اشاره به اینکه مقاومت همشیه وجود خواهد داشت، گفت: خون سمیر قنطار و تمام شهدا به ما این پیام را می‌رساند که پرچم مقاومت هرگز بر زمین نمی‌افتد ولو این که هر کس که بخواهد کشته شود, یا هرکس که بخواهد بازداشت شود این پرچم از دوشی بر دوش دیگر و از دستی به دست دیگر منتقل خواهد شد.